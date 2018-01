Personal arremete contra el "engendro" del parque de bomberos tras la última sentencia

La Concejalía de Personal valoró ayer positivamente la última resolución judicial de un exchófer-bombero al que el Juzgado de lo Social ha desestimado una reclamación de horas extraordinarias de 39.000 euros por entender que, según la doctrina del Tribunal Supremo, la disponibilidad presencial o localizable en servicios públicos no es interrumpible ni entra dentro del concepto de horas extras de trabajo.

Personal afirma que la resolución judicial refuerza "el argumentario que hemos expresado por activa y por pasiva respecto a que no existe ningún exceso horario de jornada y que cualquier servicio extraordinario que se pudiera realizar, estaba perfectamente regulado y compensado".

Dicho esto, arremete contra el PP, a quien considera el artífice de la situación anterior. A juicio de la Concejalía, esta sentencia" tira por tierra toda la teoría alarmista del Partido Popular, ya que se ha encargado de denunciar de forma reiterada que existe un exceso horario y que llegaban a realizar 96 horas semanales, incitando a los trabajadores a que demanden al Ayuntamiento, para perjudicar a la Administración a la que ellos también representan, en una demostración más de deslealtad institucional".

"Parece ser -agrega la Concejalía- que ya se han olvidado que ellos fueron los creadores del engendro de Parque, que los trabajadores tenían peores condiciones laborales, pero entonces no pasaba nada ya que existía un acuerdo tácito mediante el cual, "yo te enchufo pero tú no me generas problemas", y eso ha sido así durante casi 25 años".

Personal interpreta que la sentencia, en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo sobre las horas extraordinarias, coincide con la Inspección de Trabajo que hizo una valoración anterior en este sentido, " ya que diferencia claramente entre horas de mera presencia y horas efectivas de trabajo, haciendo una comparativa con las guardias médicas, donde por la naturaleza del servicio no tolera la interrupción del mismo".

La Concejalía cree igualmente que las condiciones laborales, lejos de empeorar, han mejorado sustancialmente, "con lo que este tipo de denuncias aunque son en el ámbito de lo laboral, tienen el tufo que ha generado durante tantos años este ejemplo claro de red clientelar enquistada, a la cual y afortunadamente estamos aplicando el tratamiento adecuado, con el único fin de dotar a la ciudadanía de un servicio básico y prioritario de calidad con auténticos profesionales, porque cuando está en juego la vida de las personas, ni se puede, ni se debe especular".

También califica de "triste" la comprobación de que hay trabajadores que "cuando no son capaces de acceder al empleo público a través de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, utilizan la justicia para intentar vengarse de quien no accedió a sus pretensiones de perpetuarse en unos puestos que legítimamente no les corresponden", y concluye afirmando que la resolución "ayudará enormemente a quitar los innumerables palos en las ruedas que, tanto extrabajadores como el PP en clara connivencia nos han puesto, y a que la profesionalización al 100% esté un poco más cerca".