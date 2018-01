La Entidad de Vecilla de la Polvorosa alumbra el primer presupuesto de su historia local

La Entidad Local Menor de Vecilla de la Polvorosa ha logrado dar a luz los primeros presupuestos de su historia, tras superar sucesivos avatares durante décadas e, incluso, "amenazas" por parte de la Administración del Estado de hacer desaparecer su estatus como Entidad Local, cuando aún no lo era oficialmente.

La actual Junta vecinal que gestiona esta localidad consiguió el pasado miércoles 27 de diciembre de 2017 aprobar definitivamente los primeros presupuestos en la historia de esta Entidad Local Menor. Vecilla de la Polvorosa recibió en 2014 comunicación del Ministerio de Hacienda reclamándole la presentación de sus presupuestos y sus cuentas o podría desaparecer como Entidad local Menor, para pasar a ser un mero anejo del municipio de Morales de Rey. Oficialmente en esa fecha no contaba con ese estatus de Entidad Local Menor. Una situación incomprensible ante tal demanda ministerial y corroborada ésta por la Junta de Castilla y León cuando aún no se había concluido el expediente de segregación de Morales de Rey y su constitución como ELM, como se ha venido dando cuenta en este periódico.

En marzo de 2015, el Ministerio de Hacienda incoaba expediente a esta localidad al no obtener respuesta satisfactoria por parte de la Junta Vecinal que la gestionaba en aquel momento.

En junio de 2015 tras las elecciones municipales entra la actual Junta vecinal, que tras investigar y valorar "el grave problema de gestión e identidad en el que estaba sumido su pueblo" como señalan desde la Junta vecinal, decide actuar, descubriendo que la principal causa por la que no se tenían presupuestos ni cuentas era que tras haberse constituido esta localidad como Entidad Local Menor en 1990, el expediente estaba inconcluso al faltar aún el trámite de la delimitación territorial y separación patrimonial dentro del municipio de Morales de Rey. La actual junta vecinal se informó al respecto por el presidente de la junta vecinal de 1990 al no haberse realizado este trámite concluyendo en una controversia, sobre la viabilidad económica de Vecilla, entre el secretario municipal y la secretaria actual que entonces se incorporaba al Ayuntamiento de Morales. Un certificado emitido por el secretario anterior daba paso a la creación de la Entidad local Menor por la Presidencia de la Junta de Castilla y León en 1990, pero incomprensiblemente la Administración Autonómica daba un paso en falso porque el expediente estaba inconcluso y de ahí toda la controversia con Hacienda. Una Entidad Local Menor que no lo era todavía.

Por lo tanto, la Junta Vecinal entendía que Vecilla estaba en un limbo legal y siendo un caso único en toda España, ya que era la única Entidad local Menor constituida como tal pero sin haber hecho efectiva su delimitación territorial y separación patrimonial dentro del municipio.

Desde entonces los integrantes de la Junta Vecinal apoyados unánimemente por sus convecinos iniciaron los trámites necesarios para solucionar este desaguisado, siendo el primer paso solicitar al Ayuntamiento de Morales de Rey la delimitación territorial y la separación patrimonial en diciembre de 2015, "una solicitud cuestionada por la secretaria municipal y la alcaldía" advierten desde la Junta Vecinal argumentando que en el año anterior se había emitido un informe en el que "se intentaba certificar la inviabilidad de Vecilla como Entidad Local Menor". Tanto Diputación como la consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, no recibieron con agrado los informes emitidos desde el Ayuntamiento recomendando desde la consejería de Presidencia que se realizara la delimitación territorial y la separación patrimonial, han explicado desde la Junta Vecinal y como ha venido dando cuenta este diario.

El 15 de Enero de 2016 el Ayuntamiento de Morales de Rey aprueba en pleno la delimitación territorial y separación patrimonial de Vecilla de la Polvorosa, y el 16 de abril es aprobada definitivamente por la consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León

A partir de este momento la junta vecinal comenzó trámites para intentar gestionar lo antes posible los bienes que le corresponden como organismo que gestiona una Entidad Local Menor. Culminando todo este trabajo en la realización, aprobación y publicación en el BOP el 27 de diciembre de 2017 de los primeros presupuestos de la historia de esta localidad.

Unos presupuestos con cantidades todavía pequeñas por la falta de desarrollo de competencias, como un conjunto de ingresos y gastos de 3.750 euros, son considerados "de vital importancia" para los miembros de la junta vecinal ya que evitan la aplicación de la actual ley Montoro que amenazaba la existencia y la identidad de esta Entidad Local Menor por no presentar cuentas y presupuestos en los años anteriores.