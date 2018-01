Denuncia la retirada de dinero de una cuenta y es condenada por simular un delito

La Audiencia Provincial de Zamora ha confirmado la pena dictada por el Juzgado de lo Penal contra una vecina de Benavente que denunció ante la Guardia Civil que habían retirado dinero de la cuenta bancaria en la que recibía la pensión uno de sus hijos, simulando un delito.

Los reintegros realizados en una sucursal de Fuenlabrada (uno de 270 euros y otro de 16 euros) fueron realizados por el titular de la pensión y por su madre y denunciante, según corroboró la investigación policial realizada por la Guardia Civil, el testimonio del agente que investigó el asunto, y la declaración en instrucción y posteriormente en el juicio de los empleados de la sucursal bancaria.

El Juzgado de lo Penal impuso a la denunciante una pena de 8 meses de multa con una cuota diaria de seis euros (esto es, 1.440 euros) con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas y la condenó también al pago de las costas procesales.

Recurso

La denuncia presentó recurso de apelación alegando falta de prueba para la conclusión de los hechos probados, incorrecta valoración de la prueba, y vulneración del principio de presunción de inocencia, porque las pruebas practicadas no eran suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. También alegó infracción de normas del ordenamiento jurídico al producirse error en la tipificación de los hechos por no concurrencia de elementos del tipo penal.

La Audiencia Provincial de Zamora desestimó todos los motivos alegados en el recurso y concluyó que los hechos estaban demostrados " al no apreciarse en la sentencia de instancia ni carencia de pruebas ni error valorativo alguno a la hora de interpretar las pruebas practicadas". No obstante, los magistrados no impusieron las costas a la mujer por entender que no actuó con mala fe o temeridad al recurrir la sentencia del Juzgado de lo Penal.