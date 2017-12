Postres con corazón

La constancia y la dedicación son los componentes que han primado en una vecina de San Cristóbal de Entreviñas que ha escrito un libro de recetas de postres de cocina.

"52 caprichos dulces" es el título de la autora Trinidad Rodríguez Gestoso, Trini para sus convecinos y amigos. Una obra que le ha supuesto "un gran esfuerzo", como ella refiere, tras los muchos años de experimentar tanto ingredientes como sensaciones. Porque esta autodidacta de la repostería, a sus 44 años, comenzó desde muy pequeña en la cocina. "Quiero que hagas esto", le decía su abuela cuando Trini tenía 10 años, "y yo intentaba hacerlo, pero a veces no me salía bien y en la cama pensaba que al día siguiente tenía que hacerlo bien". "La constancia es el ingrediente que hace falta, y no rendirse".

Fruto de ello y a base de su dilatada experiencia con ingredientes, mezclas, elaboraciones, probando sabores y provocando sensaciones culinarias, Trini ha alumbrado su primer libro de creaciones propias, de una relación de 52 recetas reposteras modernas cuyo denominador común consiste en la facilidad de adquirir los ingredientes para elaborar los postres. "Resultan asequibles al bolsillo pero, eso sí, llevan su trabajo de elaboración", asegura esta escritora novel apuntando a querer hacer llegar sus conocimientos adquiridos durante toda su vida experimentando con las elaboraciones reposteras. "¿Porqué no transmitir estas cosas que sé hacer para que las puedan hacer los demás?", se pregunta Trini Rodríguez Gestoso. Y de estas pretensiones, no sin antes superar esfuerzos, se alumbraba "52 caprichos dulces". Una obra de fácil lectura, con una recopilación de recetas básicas en pastelería, a la par de "estar muy ricas". A la vez, se encuentran las formas y maneras de presentar estas elaboraciones porque la autora cuida mucho la presentación repostera, ya que "es una cuestión importante en la mesa, pero no por ello hay que obsesionarse", señala Trini mostrando su obra "52 caprichos dulces" que la editorial Olélibros ha sacado recientemente a la luz.