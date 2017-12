Maíllo critica el "desgobierno" en el Ayuntamiento de Benavente

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo, arremetió ayer contra el Equipo de Gobierno del PSOE-IU en el Ayuntamiento de Benavente y fue crítico con lo que considera "el desgobierno" existente en esta institución municipal.

El coordinador, que estuvo acompañando a militantes y simpatizantes del PP de Benavente y la comarca en su tradicional vino de Navidad, aseguró que su visita a Benavente es "para apoyar a mis compañeros del PP, que ganaron las elecciones. Algunos que están gobernando todavía no se lo han creído y no paran de dar tumbos, sin orientación ni rumbo ninguno, porque probablemente no tenían expectativas de gobernar. En este sentido, todo mi apoyo a los concejales, no de la oposición, sino a concejales que están en la oposición pese a haber ganado las elecciones y esto es algo que siempre hay que recordar", explicó para ofrecer una valoración de la relación del Equipo de Gobierno con el grupo del PP en la oposición.

"Es una situación compleja la del PP, que los concejales están llevando con dignidad y están haciendo una brava oposición", añadió.

No dudó en hacer alusión a la conversación del alcalde con un ex trabajador municipal, que se hizo pública tras grabarse sin conocimiento del primer edil. Para Mallo "el alcalde solo dice la verdad cuando está en su despacho sin que sepa que nadie le escucha. Es cuando únicamente dice la verdad. Creo que se ha quitado la careta, es indigno que un alcalde diga esas cosas, creyendo que no le están escuchando". Y añadió que "yo he ejercido once años como presidente de la Diputación y jamás, ni en público ni en privado, me he dirigido así a ninguna persona, ni he hablado así del conjunto de los zamoranos. Creo que, sinceramente, los benaventanos han descubierto al verdadero alcalde, al personaje que hay detrás del alcalde de Benavente".

En cuanto a la crítica del Equipo de Gobierno de la falta de "ideas" por parte de los populares, Maíllo señal ó que "el PP no puede apoyar el desgobierno, no hay proyecto de futuro, no se puede apoyar cuando no hay iniciativas y no hay alternativas para Benavente".

Añadió también que "en cualquier caso los ciudadanos van a tener la oportunidad muy pronto en 2019 de decidir. Este presupuesto que han aprobado es el último que va a gestionar el Equipo de Gobierno en su totalidad, en 2019 habrá elecciones y vamos a ganar esas elecciones y nos vamos a quedar muy cerca de la mayoría absoluta".