Navidad inútil

Llegó la navidad precedida de unos villancicos que ya no hablan de peces ni de pastores; lejos también de aquel preludio de panderetas y de zambombas, aunque muchos, la mayoría de los que lean esto, ni se acuerden de cómo es la zambomba ni de cómo se confeccionaba o se hacía sonar.

Llegó la navidad y si alguien esperaba un milagro, no ha sido así y la tierra sigue girando y nosotros contemplando como pasa el tiempo. Todo sigue igual. La suerte un año más nos ha dado la espalda y aunque haya quedado escondida en algún bolsillo no es para cantar ni festejarlo.

Recuerdo otras navidades en las que no tenía aún recuerdos acumulados, en las que las sillas estaban ocupadas y se podía diseñar una noche feliz rodeado de toda la familia. Ahora, mejor no hurgar en los recuerdos que se van haciendo tan viejos como yo.

Me gustaban dos cosas las cuales llegué a hacerlas costumbre y luego tradición. Una, escuchar el Mesías de Häendel lejos del mundo y para ello, me iba con el coche hasta la orilla del Esla. No hay cosa más asombrosa que hacer coincidir la música con el silencio y sentir como el campo se va llenando con esa misma música. Me sentía empequeñecer mientras los coros se elevaban por encima de las copas de los árboles o atravesaban la niebla espesa. Luego regresaba a casa para fundirme con el sueño reparador. La otra, leer algunas páginas de los cuentos de navidad de Dickens en los que, tras leerlos cien veces, uno va descubriendo nuevas nostalgias, ese regusto tristón que nos deja el paso de estos días. Encierra enseñanzas que deberían de enseñarse de nuevo para no olvidarlas jamás.

Pues con esas dos costumbres me arropaba en un tiempo que, como antes he dicho, los recuerdos aun no existían y todo era creer que por el río de papel de plata o de cristal, corrían los peces y las lavanderas tendían su ropa sobre el musgo verde.

Pero luego comenzaron a quedarse las sillas vacías y en vez de villancicos se hilvanaban las ausencias y en cada rostro se podía descubrir la pena y amargura. Somos y vivimos en una tierra áspera y reseca y en momentos de aflicción nos acercamos mirando al fuego, ausentes de todo, embrujados por las llamas que hacen crepitar los leños y dejamos pasar las horas con una lentitud que nos adormece.

Deseamos que todo acabe para volver la rutina de cada día, para ajustar el paso a los que nos acompañan en el paseo con idénticos achaques y la misma parsimonia.

Estos días callamos los dolores, nos envalentonamos y le hacemos un corte de mangas al dolor o al régimen.

La navidad es un tiempo de muchos contrastes y aunque se repiten año tras año, nos seguimos agrupando, ponemos en práctica nuestros mejores abrazos y deseos. Todo encaja en navidad, hasta una mirada hostil pasa desapercibida o no la tomamos como tal, o la desactivamos con una sonrisa limpia. Acaso sea ese el milagro que esperamos.

Nos ha sorprendido también el invierno con la mejor de sus mañanas, un sol limpio, un cielo azul que más parece un cielo de primavera bajo el cual pasear mirando a la propia sombra que se alarga. Los ríos han vuelto a recuperar su agua y las aves que antes emigraban siguen en sus nidos. De momento el invierno que nos visita es un tiempo benigno para poder disfrutar.

Y en la calle, las luces, las canciones, los nuevos villancicos y los almacenes llenos adquiriendo los últimos regalos, las últimas viandas para una noche y una cena en familia.

La matraca catalana sigue machacona en cada televisión, en cada radio, en cada prensa y parece no tener final. Es como si el resto de España hubiese dejado de existir y es un paseo constante de Bélgica a Barcelona y de Barcelona a Bélgica. Aún no nos han dicho el menú para los encarcelados y la clase de turrón de sus postres, ni tampoco si lo que van a beber es cava o tinto de verano. A mí me da de lado como a la mayoría. Todos queremos que nos dejen en paz de una vez y volvamos a escuchar que el sur también existe o que Zamora y Teruel también están situados en nuestro mapa.

Pero me temo que no será así y habrá de pasar una larga temporada con la misma matraca.

En fin, que esta navidad nada tiene de atípico, pero si mucho de pereza existencial, por eso nos engañan con los anuncios televisivos de perfumes bajo los que esconder nuestros malos olores. Se esconden las fotos de los campos de refugiados porque pueden herir la sensibilidad mientras esperamos que nos sirvan la verdura, el pescado y la carne por ese orden. África, la India o Siria, quedan muy lejos y son solo como una amarga pesadilla, una de las tantas películas con las que nos adormecen la conciencia.

Solo cinco minutos para el recuerdo, para volver los ojos a un mundo al que la navidad le importa muy poco.

Sigamos con los festejos, esto es una fiebre que pasará muy pronto, el tiempo de tomar una calmante y meterse en la cama rogando no nos despierten los ruidos. Mañana será otro día y la nochebuena habrá pasado como otras tantas percatándonos de que seguimos vivos, más viejos, pero vivos. Felices Fiestas.