Medio Ambiente recogerá los árboles utilizados durante las fiestas navideñas

"Si después de las fiestas no sabes que hacer con tu árbol de navidad, dale una segunda oportunidad". Con este lema, la Concejalía de Medio Ambiente ha anunciado su disposición a recoger los árboles navideños tras el periodo festivos "siempre que estén vivos, con cepellón y, en su defecto, que no estén completamente secos". La Concejalía aclara que no recogerá ramas ni árboles artificiales.