El PP culpa por igual del incidente de la pista de hielo al Ayuntamiento y a quienes la invadieron

El Partido Popular responsabilizó ayer por igual al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente y a las personas denunciadas de la invasión de la pista de patinaje sobre hielo para niños ocurrida durante la madrugada del día 9 de este mes.

La oposición ha acusado al Gobierno de coalición PSOE-IU de utilizar a la Policía Local para sancionar a las personas identificadas a través de vídeos y fotografías colgadas en las redes sociales por los propios denunciados.

El argumento del PP es comparativo. En un largo comunicado cita la orden deliberada del alcalde a los bomberos de sacar un vehículo de limpieza a las seis de la mañana "por capricho" y le reprocha que no utilizara las redes sociales para denunciar un aparcamiento indebido protagonizado por el teniente alcalde, Manuel Burón.

"La utilización de los bienes del ayuntamiento de forma caprichosa, sabiendo que cuestan dinero a los contribuyentes, no se puede tolerar, ni por parte de cualquier persona, pero mucho menos del propio alcalde. Y mucho menos cuando además se hace con la intención de satisfacer desahogos personales", dice el PP

A renglón seguido pone como ejemplo de utilización a la Policía. "Lo ha vuelto a hacer con la Policía Local y las denuncias interpuestas por la entrada de jóvenes sin autorización en la pista de patinaje alquilada por el Ayuntamiento por 15.000 euros, basando las mismas en vídeos e imágenes publicadas en las redes sociales".

La oposición se pregunta "por qué el alcalde no ha utilizado esas mismas redes sociales y las fotos publicadas del vehículo del Teniente Alcalde aparcado en una plaza de minusválidos para sancionarle, y cuando el propio Teniente Alcalde se declaró culpable de dichos hechos", y llega a la conclusión de que Manuel Burón "es el lazarillo" de Luciano Huerga "a quien no quiere contrariar para que no le quite su apoyo y poder seguir cobrando el sueldo de alcalde".

Ve el PP en Huerga, dice el comunicado, un comportamiento "vergonzoso e interesado", al igual "que el del equipo de Gobierno, que en ningún momento han condenado la actuación del teniente alcalde porque entre todos han convertido la Institución en un cortijo en el que actúan como auténticos caciques".

El PP abunda en sus razonamientos y tras aseverar que "lo sucedido en la pista de patinaje tiene varios responsables, quienes accedieron a la misma, pero también el propio equipo de Gobierno", introduce una frase que atribuye al edil Fernando Marcos -"si el Ayuntamiento no pone las condiciones "la culpa es nuestra""- para culpar a la Administración Local: "el Ayuntamiento no puso las condiciones para que los hechos no se produjesen, no señalizó la zona, a pesar de encontrarse en la vía pública, no dispuso las medidas de vigilancia necesaria para impedir el posible acceso, ni colocó carteles informativos para el uso o de prohibición".