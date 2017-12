"Normalizado" el suministro después de listas de espera de hasta 300 personas

Hoy en día se puede confirmar que el suministro de la vacuna contra la meningitis B está "normalizado" en las farmacias de Benavente, o al menos así lo explican varios farmacéuticos de la localidad que han dejado atrás las listas de espera, el suministro irregular y hasta problemas de desabastecimiento total en algunas ocasiones desde en que octubre de 2015 esta vacuna pasó de ser de uso hospitalario a ser de prescipcion médica no restringida.

En algunas de estas farmacias se han llegado a alcanzar listas de espera de hasta 300 personas y de hasta año y medio de tiempo. Lso farmacéuticos han tenido que lidiar con la preocupación creciente de los pacientes y, la incomprensión puesto que el suministro sí llegaba a unas farmacias y a otras no.

"En mi caso no he llegado a tener nunca más de cuatro dosis al mes", explicaba una farmacéutica; a mí me llegaban clientes y me decían que en los pueblos se conseguían en cuestión de días, no todos somos iguales y no sabemos qué criterios se siguen", señalaba otro.