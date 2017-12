Cinco afectados por tres intoxicaciones de monóxido en la comarca y en la capital

Cinco personas tuvieron que ser atendidas ayer por intoxicación de monóxido de carbono en las localidades de Villaveza del Agua, Santa María de la Vega, y en un domicilio de Zamora.

A las 15.08 horas el Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada solicitando asistencia para una persona inconsciente en un domicilio de la calle Zamora de Villaveza del Agua. El personal sanitario la atendió informó al 1-1-2 que había saltado el detector de monóxido de carbono, y que en la vivienda había un brasero de leña.

La sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso del incidente a los bomberos de Benavente, y a la Guardia Civil. El personal sanitario atendió a la afectada, una mujer de 82 años, H.C.G., que fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico, con el médico del centro de salud, al Hospital Comarcal de Benavente.

Por la tarde, a las 18.35 horas, una llamada solicitó asistencia sanitaria para dos mujeres en una vivienda de la calle Cementerio de Santa María de la Vega. El alertante indicó que podría deberse a una intoxicación por un brasero de leña encendido en la vivienda.

La sala de operaciones del 1-1-2 da aviso del incidente a los bomberos de Benavente, y a Guardia Civil, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil.

Sacyl atendió y trasladó a una mujer de 21, P.G.S. y una mujer de 49 años, E.S.M, en UVI móvil al Hospital Comarcal de Benavente.

A las 20.10 horas una llamada solictó asistencia para una persona que se había desvanecido en un domicilio de la carretera de Almaraz, en Zamora. Al llegar la ambulancia avisó de que había saltado el detector de monóxido de carbono, y que podría tratarse de una intoxicación con origen en una bombona.

Al recibir esta información, la sala de operaciones del 1-1-2 ha pasado aviso a bomberos de Zamora, a Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía.

El personal sanitario atendió y trasladó a dos personas, una mujer de 40 años y un varón de 67, al Complejo Asistencial de Zamora, en ambulancia de soporte vital básico y en UVI móvil, respectivamente.

La Agencia de Protección Civil aconseja seguir una serie de recomendaciones para evitar intoxicaciones: Los síntomas más habituales que puede presentar un paciente que sufre una intoxicación por gas son mareos, dolor de cabeza, vómitos, calambres e incluso, desvanecimientos súbitos. En caso de que alguna víctima no respire, practique la reanimación cardiorrespiratoria hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Ante el más mínimo indicio de esta situación: Corte el gas y evite toda chispa y focos de calor. No utilice ningún electrodoméstico que pueda generar una chispa, no encienda las luces, ni un mechero, ni toque los timbres de las puertas, podría dar lugar a una explosión.

Abra todas las puertas y ventanas que sea posible para facilitar la entrada de oxígeno y la desaparición del gas venenoso.

Llame al 112 y explique la situación con la mayor precisión posible. Recuerde que al otro lado de la línea, hay médicos de emergencias que le indicarán cómo actuar hasta la llegada de la asistencia.

Recuerde que su instalación debe ser revisada periódicamente en función de la normativa vigente.

No obstruya ni tape las rejillas de ventilación con ningún objeto.

Si tiene bombona de gas manténgala en lugar bien ventilado, alejada de toda llama o fuente de ignición.

No deje el coche encendido en lugares cerrados