Huerga pide disculpas "sinceras" por su lenguaje en la grabación del exbombero

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, ha pedido "disculpas sinceras" en un comunicado de prensa por su lenguaje en la grabación de un exbombero realizada en noviembre de 2016 y difundida ayer por el Partido Popular, disculpas que hace extensivas al hecho de haber caído "en una trampa".

Huerga defiende su gestión en el proceso de funcionarización del parque de bomberos y carga contra un Partido Popular al que acusa de prácticas caciquiles y de haber instaurado un "sistema de enchufismo y yernismo".

Del mismo modo insiste en que la grabación "es ilegal", tilda de "correveidile" al exbombero que la realizó y anuncia que no se plegará a ningún "chantaje".

A continuación, por su interés, se reproduce la nota de prensa que acaba de difundir el equipo de Gobierno de coalición PSOE-IU en el Ayuntamiento de Benavente:

"En primer lugar, pedir disculpas públicas y sinceras a la ciudadanía por las formas y por las palabras pronunciadas por el alcalde en un contexto de privacidad y de supuesta confianza, en la defensa del interés general y de un servicio público y fundamental como es el parque de bomberos.

Disculpas también por haber caído en una burda trampa orquestada por el GMP con el propósito de desacreditar la acción de gobierno y la figura del Alcalde.

Igualdad, mérito, capacidad y publicidad son los criterios que este Equipo de Gobierno ha seguido y sigue en materia de acceso al empleo público. Y ajuste a la normativa en materia laboral el marco de la relación del Ayuntamiento con sus trabajadores.

Ésta y no otra es la actitud y el criterio que subyace en las manifestaciones del alcalde en la triste grabación montada, editada y difundida por el PP con la colaboración necesaria, en este caso, de un medio de comunicación local e ilegal.

Es la defensa de la legalidad y el no ceder al chantaje lo que hay que ver en las palabras del alcalde; palabras gruesas, por cierto, pero también palabras pronunciadas en un contexto de privacidad, confianza y cordialidad, y posteriormente manipuladas bajo la presión emocional de amenaza y chantaje al que es sometido por parte del trabajador, cuando éste comprueba que el alcalde no cede a su propósito de perpetuación ilegal en su puesto de trabajo.

Es manifiestamente repudiable la actitud de este trabajador, hasta fechas recientes el "correveidile" del parque de bomberos, que cuando ve que no consigue sus propósitos por la "vía del amiguismo" recurre a la amenaza y al chantaje a través de una burda grabación ilegal. Este trabajador debe saber que su situación laboral, como la de otros que le han acompañado en este circo mediático, es ajustada a derecho como se desprende de las comprobaciones de la inspección de trabajo sobre su jornada laboral.

En el día de ayer ha quedado suficientemente demostrado que los ex trabajadores del parque de bomberos no habían sido despedidos por la presunta regulación de su jornada laboral, sino porque el objeto de su contrato había concluido, siendo sustituidos por funcionarios públicos mediante un proceso de oposición regido por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Acerca de la grabación, señalar no sólo su carácter ilegal, sino también que fue diseñada y maquillada para conseguir por la vía del chantaje lo que no era posible por la vía de la legalidad. Y acerca del GMP, nada que la ciudadanía no tenga cada día más claro. No tienen elementos objetivos para hacer oposición y como no tienen nada les vale todo: intoxicar a la ciudadanía con mensajes falsos. Triste, pero cierto.

Resulta paradójico que el PP, máximo exponente histórico de un sistema de contratación municipal, caciquil e instigador principal de este proceso, quiera presentarse ahora como defensor de la legalidad, justo cuando su sistema de enchufismo y "yernismo" en materia laboral empieza a desmoronarse con la regulación iniciada por este Equipo de Gobierno.

Finalmente señalar que se está estudiando emprender las acciones legales oportunas contra este ex trabajador y contra el GMP y reiterar las disculpas a la ciudadanía por las formas y palabras utilizadas, en las que como ya se ha dicho reflejan un único propósito: la defensa de la legalidad y la no cesión a la manipulación y al chantaje".