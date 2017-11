La extinción del contrato de dos bomberos desata una guerra entre PSOE-IU y el PP

Las malas relaciones entre el equipo de Gobierno PSOE-IU y la oposición del Partido Popular se convirtieron ayer en una guerra abierta a costa de la extinción de contrato de dos bomberos en el marco del proceso de funcionarización iniciado por el Ayuntamiento de Benavente.

Una grabación realizada por uno de los dos exbomberos al alcalde Luciano Huerga en noviembre de 2016 en la que el regidor amenaza con despedir "a quien pida las 37,5 horas semanales" y difundida ayer por el PP en una rueda de prensa, llevó al portavoz municipal de los populares Juan Dúo a pedir la dimisión inmediata de Huerga.

La transcripción de la grabación, al parecer editada y extraída de una conversación de más de una hora de duración entre el extrabajador (que pidió la reunión) y el alcalde, saca a la luz un lenguaje vehemente y plagado de tacos de Huerga, a quien el trabajador no avisó de que estaba grabando la conversación.

A última hora de la mañana el Gobierno municipal de coalición anunció que emprenderá acciones judiciales contra el exbombero Eduardo Martínez (identificado por las fechas facilitadas por el PP, según fuentes municipales), los concejales del Partido Popular que comparecieron en la rueda de prensa difundiendo la grabación, "y contra quienes difundan la grabación ilegal".

La semana pasada dos exbomberos, cuyos contratados se habían extinguido, denunciaron en una rueda de prensa haber sido despedidos y haber sido objeto de amenazas. El concejal de Personal Jesús Nieto y el alcalde Luciano Huerga comparecieron a las 9.30 horas de ayer para desmentir y aportar toda la información disponible. Permitieron a la prensa ver los contratos y su objeto, explicaron las razones de la extinción, y detallaron con documentación cómo había sido el proceso. Ambos negaron haberse reunido con los trabajadores del servicios de extinción de incendios y también haberles amenazado. De hecho, solo se reunieron con ellos una vez al comienzo del mandato. El resto de encuentros se han producido únicamente con el ya exbombero Eduardo Martínez Fernández, de quien las conversaciones a través de distintas aplicaciones de mensajería tanto con el alcalde como con el concejal de Personal parecen hablar de una relación amistosa.

"Es ciertamente triste que uno tenga que salir a explicar un proceso de funcionarización y a desmentir las acusaciones de dos señores que han finalizado su relación con el Ayuntamiento al haber sido cubiertas sus plazas por funcionarios de carrera o interinos tras un proceso de oposición basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad", lamentó Huerga en su comparecencia.

El alcalde explicó que es objetivo básico del equipo de Gobierno la Funcionarización del personal del Parque de Bomberos de Benavente y detalló que se habían creado tres plazas de bomberos funcionarios a cambio de la amortización de tres plazas de bomberos laborales que estaban cubiertas de forma temporal y con unos objetos de finalización de sus contratos "muy claros y definidos".

Huerga aseguró que durante todo este proceso "el PP se ha opuesto de forma radical a la funcionarización por razones de "interés personal", por "razones familiares" que nada tienen que ver con el interés general". El alcalde detalló que la única reunión mantenida con todos los bomberos tuvo lugar en el verano de 2016. "En esa reunión se hizo una descripción detallada de lo que iba a ocurrir y de las plazas a amortizar (afectaría a las tres plazas libres por jubilaciones) para que los trabajadores que las venían ocupando con carácter temporal tuvieran la oportunidad de presentarse a un proceso de selección lícito. Ninguno de los dos ex trabajadores denunciantes se presentó", adujo e insistió en que "estas personas no han sido despedidas, sino que sus contratos laborales temporales han finalizado".

Entonces explicó la situación del exbombero Eduardo Martínez, al parecer autor de la grabación. "Esta persona fue contratada a través de una bolsa de empleo de "bomberos voluntarios" , una aberración puesto que este tipo de bolsas pretende sustituir a empleados públicos por falsos voluntarios ya que estas personas son finalmente pagadas por su trabajo. Este proceso aparte de ilegal y deficiente carecía de la cualquier realización de pruebas teóricas y prácticas. Esta persona conocía desde el primer día que comenzó a trabajar que cuando se cubriese la plaza de forma reglamentaria finalizaría su contrato y vinculación laboral temporal con el Ayuntamiento de Benavente", dijo.

Según Huerga "nunca le amenacé". El alcalde, que aportó las conversaciones mantenidas con el entonces bombero a través del servicio de mensajería de una conocida red social, aseguró mostrándola "que es evidente la buena y cordial relación mantenida y la insistente solicitud de varias entrevistas en las que, no quería decirlo pero vista su indignidad lo haré para que este señor quede retratado ante la opinión pública: me solicitaba en todas ellas el hecho de no ser despedido, querer seguir trabajando aunque ello supusiera incumplir la ley porque así se había hecho siempre por los anteriores responsable. Evidentemente no accedí".

Huerga cargó entonces contra el Partido Popular "Decir a los promotores históricos del nepotismo y enchufismo municipal del PP de Benavente que pueden hacer las campañas difamatorias que quieran porque no van a conseguir que los miembros de este Gobierno dejemos de cumplir con la ley", afirmó.

El concejal de Personal Jesús Nieto, explicó entonces la situación del otro exbombero, Pedro Rodríguez, "familiar (yerno) del concejal Manuel Vega". Nieto explicó que había sido contratado sin proceso selectivo, sin que el entonces concejal de Personal firmara la propuesta que no impidió que el mismo día firmara el contrato laboral, y sin informe alguno de la Intervención municipal como es, dijo, el procedimiento reglado. Lo explicó así: "A las oposiciones de Bombero funcionario se presentaron 70 solicitudes. ¿Saben ustedes cuanta gente tuvo la oportunidad de concurrir a la plaza que ocupó Pedro Rodríguez Casado? Nadie, nadie... ningún benaventano pudo aspirar a ella, básicamente porque no hubo ningún proceso, siguiendo los principios del PP, basados en el nepotismo, enchufismo, caciquismo y ocultismo, con la colaboración necesaria del segundo portavoz del PP, José Manuel Salvador y por aquel entonces concejal de Seguridad Ciudadana".

Según Nieto, este exbombero "miente y difama al afirmar que le hemos despedido por solicitar reducción de jornada para atender un hijo con enfermedad grave". "Hay que ser mezquino y miserable humanamente hablando, para decir eso y sobre todo por tratar de utilizar la desgracia de un menor en beneficio personal", aseguró mostrando las reducciones de jornadas solicitadas por el extrabajador y concedidas y el motivo de la extinción del contrato, que era la ocupación de la plaza por un funcionario interino.