García Cirac: Puigdemon "no puede elegir" no haber sido cesado

La consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y expresidenta de las Cortes regionales, María Josefa García Cirac, ha asegurado esta noche en Benavente que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "no puede elegir" seguir al frente del Govern tras haber sido cesado por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy en aplicación de una de las medidas del artículo 155 de la Constitución.

García Cirac, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca (USAL), ha participado en la gala de clausura del XXI Certamen Nacional de Teatro para Aficionados Ciudad de Benavente y ha explicado a preguntas de este periódico que la destitución efectiva de Puigdemont "no es una cuestión que él pueda elegir", aunque el presidente de la Generalitat haya comparecido este mediodía para asegurar que no se da por cesado y que no reconoce la destitución por parte del Gobierno.

"El mecanismo del Estado de derecho está en marcha y confiemos en que todos los resortes del Estado devuelvan cuanto antes a Cataluña a la normalidad democrática", ha agregado.