El alcalde de Barcial del Barco, amenazado por su defensa de la biorrefinería

C J. A. G.

Concentración ante las Cortes regionales en la que se puede ver al alcalde de Barcial en primer término. C J. A. G.

El alcalde de Barcial del Barco, Roberto Aguilar, ha recibido una carta anónima en el Ayuntamiento con presuntas amenazas y coacciones, según ha denunciado la plataforma pro biorrefinería en un comunicado de prensa..

La misiva está acompañada de datos, de carácter privado, de miembros de la plataforma y en ella se le pide al regidor que cesen en las actuaciones de apoyo al proyecto de la Biorrefinería de Barcial bajo la amenaza y coacción de sacar a la luz documentos, de carácter confidencial, de algún miembro de la plataforma. El documento lleva el sello de la Policía de Zamora y el matasellos de la misiva es de Valladolid, siempre según la información aportada en el comunicado de prensa.

El alcalde de Barcial (derecha) Roberto Aguilar, junto a otros regidores registrando las firmas en las Cortes. | C J. A. G.

"Desde la Plataforma Pro Biorrefinería siempre hemos colaborado, en todas las actuaciones, y siempre apoyaremos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado (hasta hemos cambiando rutas de manifestaciones para no cruzar carreteras y no generar problemas, (la última realizada en Barcial), no obstante solicitamos que estos hechos, que consideramos muy graves, sean esclarecidos. Se están investigando y filtrando datos privados de miembros de la Plataforma y es una revelación de datos personales secretos, falta muy grave, por algún servidor público, además de presuntos delitos de amenazas a un servidor público y coacciones".

A juicio del colectivo pro biorrefinería no son muchas las personas que puedan obtener estos datos en Zamora y enviarlos desde Valladolid, que además se estén viendo presionadas por las ventajas que este proyecto tiene frente a otros modelos industriales de la región.

Perciben también "un ánimo de frenar las acciones que cada día están poniendo más en evidencia intereses espurios y continuas trabas y bombardeos a este proyecto con una falsa apariencia de que se le apoya. La propia plataforma ya baraja, desde la máxima prudencia y respeto a la presunción de inocencia, un posible sospechoso".

A raíz de este anónimo la plataforma ha asegurado que "No nos van a amedrentar y este tipo de actuaciones solo nos va a dar más fuerza para luchar por el proyecto y por sacar a la luz a los mafiosos que están poniendo trabas al mismo, la carta enviada solo confirma más los comportamientos que ya venimos denunciando: luchamos contra la mafia que reside en lo que parece Sicilia y León.

Bien común contra trinque de unas pocas personas a las que hay que sacar a la luz".

La documentación y la propia misiva será entregada, en las próximas horas, a la Fiscalía de Zamora "con la esperanza de poder encontrar huellas o alguna otra prueba", ha anunciado el colectivo.