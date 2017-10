Santa Colomba cambia todas las llaves de paso de la red general del agua

Santa Colomba de las Monjas proyecta la sustitución de las llaves de paso de sectorización o de tramos en la red general de tuberías del abastecimiento debido a la dificultad de su manejo y sus averías. El alcalde, Ángel Fernández, aducía ayer la necesidad de esta intervención de obra debido a que "no podemos utilizar las llaves cuando es necesario, porque no funcionan". Una circunstancia que le obliga a interrumpir el suministro general del agua en caso de una avería en las conducciones. "Tenemos instaladas llaves en todas las calles, pero no funcionan, hay que ponerlas en uso todos los años e, incluso, engrasarlas si hace falta, pero no se ha hecho", apunta el regidor.

Santa Colomba de las Monjas instalaba hace dos décadas las llaves de paso en la red general, a la vez que renovaba las conducciones del agua.

La actuación que ahora se proyecta se financia con los Planes de la Diputación por un importe de 31.000 euros. Un proyecto de obra que incluye también la pavimentación con hormigón de un pequeño espacio en el acceso al frontón y pabellón deportivo municipal.