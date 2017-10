Las Jornadas Micológicas prevén exponer setas de resina por falta de variedades

"Nefasta". Así califica el presidente de la Asociación Micológica de Benavente, José Miguel Juan, la campaña micológica de este año que se enfrenta a "un momento crítico" ya que en el caso de algunas especies tempranas, como la codiciada Boletus Edulis, "como no llueva inmediato y se mantengan sin bajar en exceso las temperaturas es imposible salvarla. De momento no se está recogiendo prácticamente nada, pero depende de los próximos días, aunque lo cierto es que ya se va recortando la campaña", explicó Juan.

La climatología afecta ya no solo a la cantidad de setas, sino a la variedad "ya que si en una salida normal podemos ver entre 70 y 100 especies, ahora encontramos nueve. Es una reducción muy importante, y las especies tempranas será muy difícil localizarlas". Mientras que "muchas especies que necesitan calor, que inician la temporada, no van a aflorar. Como la Amanita Cesárea, termófila, la floración si esto no cambia va a ser mínima. Ya tenían que estar aflorando", añadió.

La Asociación Micológica está ultimando estos días los detalles de las jornadas previstas del 13 al 20 de noviembre y en las salidas que realiza resulta complicado elegir las localizaciones de las salidas al campo previstas y, ya no solo eso, sino que por segundo año consecutivo se está viendo obligada a recurrir a la exposición de setas, realizadas en resina, ante la falta de hongos en el campo. "Es el segundo año que tendremos que recurrir a esto puesto que es muy complicado lograr variedad de especies y las setas que van apareciendo están bastante secas, de las tormentas del verano", explicó el micólogo Juan.

Las jornadas este año contarán con la presencia de Julio Cabero, quien descubrió el pasado año y catalogó dos nuevas especies de hongos hipogeos, halladas en la comarca de Toro. El martes día 14 las jornadas contarán con una demostración práctica de cómo busca las trufas con perros y el día 16 ofrecerá una charla en el Parador. El día 17 habrá otra charla sobre hongos ascomicetos y una cena en la que las setas serán las protagonistas. El sábado está prevista una excursión micológica y el domingo se expondrán las variedades recogidas en una muestra abierta al público general en la que se pretende contar también con setas de resina.