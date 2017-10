El Certamen de Intercazia llega a su fin con un inusual "Romeo y Julieta"

La Lengua Teatro y su poco convencional versión de "Romeo y Julieta" que no dejó de sorprender al público puso ayer fin a la participación de grupos de teatro aficionados en el Certamen Nacional de Intercazia. La agrupación salmantina subió a las tablas del Reina Sofía una adaptación de Yago Reis que mostró una versión bien distinta, de lo que pudo ser y no fue o realmente sucedió en la obra clásica de Shakespeare. El sábado también llegó el humor al teatro benaventano de la mano de Kaleka Teatro y la creación colectiva "Brumas Vespertinas". La participación en el concurso finaliza pero no el certamen que llega a su final el sábado día 28 con el acto de clausura protagonizado por Intercazia y su puesta en escena de "Sábado, sabadete", así como la entrega de premios.