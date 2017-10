El PP llevará al Procurador del Común las obras de pavimentación del cementerio

El Grupo Municipal del PP acudirá al Procurador del Común para que "se depuren responsabilidades" por las obras realizadas en el cementerio municipal, concretamente para la mejora de la cubierta de la sala de autopsia y la pavimentación que se adjudicó por 32.223,99 euros. Explica el PP que la certificación de la obra refleja una diferencia de 5,30 euros menos "que suponemos corresponde a la parte de pavimentación que no se ejecutó según el proyecto, y a los daños ocasionados tanto al Ayuntamiento como a los vecinos que disponen de sepulturas en los paseos pavimentados.

Para el PP "el alcalde ha permitido que se ejecutaran obras sin ajustarse al proyecto contratado", aunque técnicos municipales aseguran que las actuaciones sí se ajustan al proyecto. Interpretan los populares, no obstante, que "tal circunstancia se puede interpretar como una posible prevaricación".

Para el PP el pago de "5 euros menos de lo contratado supone que el alcalde reconoce que las obras de pavimentación del cementerio no se ajustaron al proyecto y castiga así a la empresa". En este sentido ya se explicó que no se ha realizado cajeado allí donde no ha sido necesario y esa parte no se sufragará económicamente.