El taller filosófico arranca con el debate sobre los modos de entender la democracia

Una decena de personas se han animado a participar en la primera sesión del taller de filosofía, sobre democracia y participación ciudadana, planteado desde la Concejalía de Bienestar Social. El doctor en Filosofía Iván López ha sido el encargado de coordinar una sesión en la que se ha puesto mayor énfasis en el debate de los participantes. La presentación de la iniciativa sirvió para poner sobre la mesa, por parte de López, de los diferentes modos de entender la democracia y a partir de ahí entró en debate.

"La democracia es un tema controvertido. Muchas veces recurrimos a la democracia para solucionar un conflicto sin darnos cuenta que el propio concepto o idea de la democracia forma parte del conflicto. A veces recurrimos a una herramienta que es poco útil porque todo el mundo habla de democracia y nadie se pone de acuerdo sobre lo que es la democracia", explicó.

"En función de cómo se entienda la democracia se va a entender la participación ciudadana. Por ejemplo, no es lo mismo entender la democracia basada en la idea del voto que la participación ciudadana se centra en esa idea de votar, que pensar que la base de la democracia es la deliberación, la negociación u otros criterios. Hay otras concepciones de entender la democracia", añadió y puntualizó que "si entendemos que la democracia es la deliberación, el concepto de la participación ciudadana cambia mucho, se amplía".

Este taller que ha celebrado su primera sesión aborda la teoría de la democracia. "Aquí lo que hacemos es teoría, es prácticamente inevitable, pero la intención no es hablar de los partidos políticos que levanta pasiones de todo tipo. Cuando nos planteamos preguntas de teoría filosófica o política no tenemos por qué hablar de partidos políticos. Cuándo preguntamos qué es la justicia, por qué hay que cumplir las leyes o qué es la democracia, no hay por qué entrar a hablar de partidos políticos, ya es mejor hacerlo fuera de las aulas", explicó el coordinador de la iniciativa.