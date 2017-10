Sensibilización y lucha contra el cáncer de mama

"Tu lucha es mi lucha". Con este lema arrancaba ayer una jornada especial de sensibilización en la lucha contra el cáncer de mama. Voluntarias de la Junta Local de la Asociación Contra el Cáncer (AECC) de Benavente participaron ayer en la entrega de lazos rosas, un símbolo de la lucha contra esta enfermedad, que no dejó indiferente a los viandantes.

Durante la mañana se fueron escuchando frases de ánimo, de resignación y no faltaron algunas de desasosiego frente a esta enfermedad. "La sociedad está muy concienciada, participa y se está convirtiendo este día en un día de fiesta, porque hay que valorar cómo se ha avanzado en la lucha contra esta enfermedad en materia de investigación y la importante reducción de muertes por este tipo de cáncer, se han reducido muchísimo", explicó la presidenta de la asociación, Asunción Alonso, quien a modo de opinión personal consideró este día contra el cáncer de mama como un reto.

Parece que la desaparición de esta enfermedad no se ve cerca, pero al menos sí la mejor calidad de vida de las personas que la padecen. "Socialmente, y yo lo he vivido, cualquier enfermedad no es buena. Hasta un reúma. Pero es que lo del cáncer conlleva un halo alrededor de desgracia y muerte que se toma de otra manera. Pero hay otras enfermedades como las cardiacas o la diabetes que ya no asustan igual y son enfermedades crónicas. El entorno del cáncer aplasta un poco. La palabra siempre asusta".

Y abogó por que cada persona afronte la enfermedad y se manifieste "como se encuentre, lo de la actitud positiva es un tópico, aunque es buena en cualquier circunstancia de la vida".