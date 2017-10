El PP pide que las obras a ejecutar en el centro cuenten con un plan director "consensuado"

El Grupo Municipal del PP pide al Equipo de Gobierno la creación de un Plan Director de un proyecto de obras municipales de toda la zona centro de Benavente, que sea "consensuado con todos los partidos políticos. De modo que se adquiera el compromiso de los diferentes grupos de ir ejecutando fases y partes de ese proyecto para que todo Benavente quede homogéneo", señaló el concejal del PP, Manuel Vega. Propone, además, que el Ayuntamiento adquiera "el adoquinado suficiente y se acopie ese material para que se garantice la existencia de ese adoquinado dentro de cuatro o cinco años cuando se vayan ejecutando las obras previstas en el Plan Director".

Petición realizada a raíz de las obras de saneamiento y abastecimiento de la calle Doctor García Muñoz y el entorno de Santa María, que llevarán consigo también la pavimentación de la zona. Para el PP, que insiste en que está de acuerdo en que estas actuaciones se lleven a cabo, estas obras previstas deben hacerse "de un modo legal", según Vega, quien hace hincapié en que "la empresa concesionaria de la gestión de agua, debe hacer la parte que le corresponde de saneamiento, abastecimiento, alcantarillado o actuaciones de mejora de calidad de agua o del servicio y el resto lo tiene que hacer el Ayuntamiento (pavimentación, canalización y ornamentación)".

Explica el concejal que "la mayor parte de la unidad de obra prevista en esta zona es pavimentación, ornamentación y canalización, aunque el proyecto tenga otra denominación. Por lo que si ejecuta estas obras, Aquona primero incumpliría el contrato y segundo se invertirían 400.000 euros en pavimentación, en detrimento de actuaciones de saneamiento que es lo que dice el contrato". Y presentó informe de Secretaría en el que "se advierte que de seguir este rimo en los cambios de obra, en los últimos años del contrato existiría un déficit de inversión que podría impedir la ejecución de obras de inversión necesarias", según apuntó el concejal del PP, José Manuel Salvador.

Además, los populares convocarán a los comerciantes de la zona centro para abordar las obras más inmediatas previstas en García Muñoz y Santa María con el fin de dar traslado al Equipo de Gobierno en la comisión informativa extraordinaria que han solicitado para que se aborde este asunto. También a los comerciantes de la calle Herreros para que se tenga en cuenta sus aportaciones "puesto que se está redactando el proyecto".

Sobre las críticas y peticiones realizadas por el PP, el Equipo de Gobierno ha salido al paso y explica de nuevo que "cuando estén los dos proyectos redactados (García Muñoz, Santa María y calle Herreros) se va a hacer una exposición pública del proyecto". Recuerda también que "a los propietarios afectados se les ha dado audiencia para que trasladen lo que estimen conveniente. Además este proyecto ya cuenta con un cronograma específico de las actuaciones porque la paralización de obras a la carta, como hacía el PP, no lo vamos a hacer", señala de un modo crítico.

Explica el equipo de Gobierno que con relación a las obras previstas "la intención es originar los menores inconvenientes posibles, aunque los trastornos los va a haber por la enjundia de los proyectos, pero son los menos posibles. Hay que decidir si se queda la calle echa una mierda o si la arreglamos de una vez por todas". Y dirigiéndose al PP considera que "lo que tiene que hacer es alegrarse y apoyar unas obras que lo que les molesta es no hacerlas ellos".

En cuanto a la supuesta ilegalidad de los trabajos planteados, insiste el Equipo de Gobierno que "no es verdad que no sean legales. Existe el visto bueno de los informes técnicos. Que no digan los informes lo que quieren que digan, no quiere decir que no existan esos informes o que no sean válidos. Existe, además el visto bueno de la empresa y en periodo de alegaciones no ha presentado ninguna. Pedimos al PP que, por el interés general de la ciudad, dejen de enredar", y añaden que "aprendimos de los errores del pasado y esta vez se ha hecho una planificación adecuada, no como el PP. No se van a abrir todas las calles a la vez. Nosotros no somos el PP, no hacemos chapuzas de obras".