El Gobierno local de Morales desmiente al PP sobre el acta de su nueva concejala

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Morales de Rey desmintió ayer al PP sobre la recepción de la credencial de su nueva edil, que según la oposición se "distrajo" un día para evita que la toma de posesión un día después en el Pleno. El sobre no llegó el día 27 al Ayuntamiento, según el Gobierno local y fue recogido en el domicilio de la edil como muchos otros certificados de otros vecinos de la localidad.

"El sobre estaba cerrado, y la secretaria lo confirma, nadie sabe qué contiene. Llegan sobres de organismos oficiales todos los días, los que los recogen no tienen ningún interés ni posibilidad de saber qué contienen" precisó el Ayuntamiento en un comunicado en el que afirma también no entender "tanta suspicacia y una interpretación tan retorcida de algo que no tiene trascendencia".

"Exigimos disculpas a nuestra compañera concejal por las graves y ligeras acusaciones vertidas sobre su actuación. Su labor impecable y generosa para el Ayuntamiento, está sobradamente demostrada", agrega.