De Santiago-Juárez sobre la biorrefinería: "Nadie quiere poner ni un euro"

La Junta de Castilla y León echó ayer un jarro de agua fría sobre el proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco a escasas horas de que representantes de ayuntamientos de León y Zamora y de la plataforma que respalda la actuación se concentren ante las Cortes a la espera de ser recibidos por el presidente Juan Vicente Herrera.

Ni los promotores, ni los fondos de capital riesgo, ni inversores privados, ni bancos, ni el principal cliente de la iniciativa, ni Europa, ni el Ministerio de Hacienda a través de incentivos regionales, quieren poner un euro, explicó de forma detallada el vicepresidente y consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. "La Junta está dispuesta a ayudar pero cuando el proyecto sea viable financieramente" y "en este momento no lo es", precisó.

Esta fue la respuesta de De Santiago Juárez a la pregunta del procurador del PSOE Jose Ignacio Martín Benito sobre si la Junta va a apoyar financieramente la iniciativa. Martín Benito, ayudado del procurador Luis Briones, mostró dos mapas con los ayuntamientos de León y de Zamora que respaldan la actuación y recordó que desde todos los sectores, incluida la consejera de Economía y otros altos cargos han considerado técnicamente viable la biorrefinería.

El socialista apeló al artículo 30 de la Ley de Industria y reclamó al ejecutivo regional que se ponga de acuerdo con los promotores para lograr un aval de 40 millones " para que el proyecto pueda seguir adelante, se pueda construir la planta y se comience a generar riqueza y empleo. Es todo lo que deseamos en León, Zamora y en la comarca de Benavente", dijo.

"Un Mariano Medina"

José Antonio de Santiago-Juárez se sintió trasladado, según dijo, a las "clases de geografía del colegio". "Nos ha hecho usted un Mariano Medina", agregó irónicamente en referencia a los mapas del tiempo que el célebre meteorólogo ya desparecido mostraba hace décadas en la televisión pública.

El vicepresidente introdujo así la dúplica al procurador socialista al que reprochó no haber detallado que, al margen de los mapas y de que el proyecto sea viable técnicamente, este no cuenta con ningún respaldo económico ni financiero. De hecho, indicó, "la inversión ronda los 180 millones de euros. y el proyecto no cuenta con financiación alguna por parte del promotor: cero euros por parte del promotor, y necesita al menos 50 millones".

Desde el comienzo de la legislatura, relató, la Consejería de Economía ha contactado con tres fondos de capital riesgo. "Han dicho que no, que no les gustaba el proyecto, que lo rechazaban". Seguidamente se ha contactado con inversores privados, "que han analizado el proyecto y han dicho que no". "Después hemos ido al cliente principal del proyecto, al gr.

"upo Mitsui para que entrase, y ha dicho que no, que no le gustaba el proyecto. Hemos buscado fondos financieros a través del Plan Juncker. Han dicho que no. Se ha analizado el proyecto con las entidades financieras dentro de la lanzadera financiera y ninguna ha querido entrar en el proyecto. Y el principal argumento para no entrar era la falta de aportación al capital de los promotores. Y yo no digo que el proyecto sea malo, digo que aquí hay dinero y el promotor no pone un duro", ha añadido de carrerilla sumando también la negativa de Incentivos Regionales .

"Si lo que usted me está diciendo es que la Junta ponga los primeros 50 millones que necesita para arrancar entonces hacemos una empresa pública", ha replicado al procurador del PSOE.

José Antonio de Santiago-Juárez ha zanjado el asunto afirmando que la Junta "está dispuesta a ayudar pero cuando el proyecto sea viable financieramente". Hoy por hoy no cumple dos de los tres requisitos del artículo 30 del Plan de Industria: "el económico y el financiero".