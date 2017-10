Pedro Ángel Gallego aspira a repetir en la presidencia de UPL por tercera vez

El secretario general de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Eduardo López Sendino, el procurador en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos y el presidente del partido, Pedro Angel Gallego, han presentado su candidatura al Congreso que tendrá lugar en noviembre, en el que Santos optará a la secretaría general, Sendino a la vicesecretaría y Gallego repetirá para la presidencia.

El actual presidente que repite por tercera vez como candidato a la presidencia, Pedro Gallego, señaló que " éste es el único partido que defiende los intereses de León, Zamora y Salamanca, es la tercera vez que me presento pero tengo la misma ilusión, me presento por los militantes que me lo han pedido y por el apoyo de la candidatura que se presenta en estos momentos" y reincidió en la estabilidad de UPL de la que "tiene la culpa Sendino, sin duda", y no quiso olvidar el "auge que está teniendo el leonesismo en las provincias de Zamora y Salamanca gracias a las propuestas de Santos en las Cortes".

Sendino explicó que "se trata de una candidatura de consenso y entendemos que puede ser lo mejor para el partido en estos momentos. Se trata de un cambio de brazalete de capitán pero seguimos estando los dos en el terreno de juego con el presidente, queremos transmitir un mensaje de unidad que se ha transmitido estos años, de tranquilidad en el partido y estamos tratando de dar un giro con nuevas ideas por parte del nuevo candidato a secretario y vamos juntos, asumimos juntos la tarea de llevar a este partido a las próximas elecciones con un nuevo impulso por parte de quien está realizando una labor imparable para este partido y los leoneses en las Cortes", aseguró Sendino.

La recogida de avales finaliza el día 26 de octubre, la validación de los mismos el 31 de octubre, los recursos hasta el 6 de noviembre y la proclamación de candidaturas definitivas el 7 de noviembre.