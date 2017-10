Los alcaldes pro biorrefinería "ninguneados" en las Cortes

Los alcaldes de Zamora y de León que respaldan el proyecto de la biorrefinería multifuncional en Barcial del Barco han denunciado el "ninguneo" del Gobierno regional y del PP en las Cortes, a donde se han desplazado esta mañana para entregar las firmas de 120 regidores de ambas provincias.

Los primeros ediles han sido recibidos a las puertas del Parlamento regional por procuradores del PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida y UPL. No ha habido ningún representante del PP. Según han explicado, tampoco han sido recibidos por ningún consejero o alto cargo del Gobierno. Aunque se estaba celebrando un Pleno, el resto de los grupos han abandonado la sesión y atendido a los alcaldes.

Roberto Aguilar, alcalde de Barcial del Barco (PP) ha calificado el trato recibido de "denigrante y vejatorio" y ha denunciado el "ninguneo" y el "olvido del que hemos sido objeto". "Esto parece un castillo feudal, no nos han dejado entrar ni al servicio", ha explicado. "No somos delincuentes, somos representantes institucionales de muchos ciudadanos", ha recordado.

Luciano Huerga, un representante de la plataforma, Pablo Rubio y Roberto Aguilar antes de registrar las firmas. | C J. A. G.

La concentración a las puertas de las Cortes ha estado arropada por organizaciones sindicales. El alcalde de Barcial ha agradecido a los regidores que se han desplazado en un autobús su presencia en este acto. Según Aguilar, al bajar del autobús, algunos regidores han necesitado ir al servicio y se les ha negado la entrada. "Han tenido que buscar cafeterías cercanas", ha indicado.

El proyectista de la biorrefinería y promotor del proyecto, Vicente Merino, ha desmentido al vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia José Antonio de Santiago-Juárez, que ayer aseguró en sede parlamentario que el proyecto no dispone de ningún tipo de apoyo económico y financiero. Merino ha explicado que las licencias, patentes y el propio proyecto, suponen una aportación, y ha afeado a De Juárez que confunda inversores con comercializadores. Por contra ha elogiado la labor de la consejera de Economía Pilar del Olmo.

Los alcaldes, arropados también por líderes sindicales agrarios, han posado con los mapas en los que figuran los 120 ayuntamientos que respaldan el proyecto en el sur de León y en la provincia de Zamora junto a los procuradores de los grupos políticos salvo el PP. Luego una comitiva compuesta por un representante de la plataforma, los alcaldes de Barcial y de Benavente, Roberto Aguilar y Luciano Huerga, y por el diputado provincial popular Pablo Rubio, en representación de la Diputación de Zamora, han registrado las firmas en sede parlamentaria y posteriormente en la sede del Consejo Económico y Social, ubicada frente al parlamento regional.

Aguilar ha sido especialmente crítico con la posición de la Junta. "Los emprendedores no tienen 40 millones para desarrollar proyectos, si los tuvieran emprenderían directamente y no acudirían a las Administraciones públicas. La Junta no tiene ningún empacho en conceder ayudas millonarias a otras empresas pero no a los verdaderos proyectos de emprendimiento y hay que recordarle al Gobierno regional que Zamora y León también existen, no solo están Valladolid, Burgos y Palencia", ha dicho.