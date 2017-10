Cerca de 5.000 personas avalan la reclamación con su firma en apenas tres jornadas

"¿Por qué pedimos un pediatra. Primero porque es necesario para los más de 3.500 niños que viven aquí y no queremos que sus padres se nos marchen porque sus hijos no tienen asistencia pediátrica. Cuándo dicen ¿cuánto cuesta esto? A coste ninguno. Pero cómo podemos poner a ningún niño en detrimento de coste ninguno. La salud de los niños está por encima de los costes", argumentó Jerónimo Cantuche, de la MDSP.

El portavoz del Movimiento recordó que la anterior reclamación de Benavente de un nuevo hospital con una cartera de servicios médicos y muchas especialidades no se gestó y la Junta optó por arreglar la vieja infraestructura. "Se gastaron 15 millones de euros para poner únicamente lo que ya había, dos plantas de medicina interna". Por contra, dijo, "en otros sitios se estaban gestando grandes hospitales, en comarcas con población similar a la que hay aquí. En Aranda de Duero, una comarca con 65.000 habitantes, que engloba parte de Soria, se firmó el primer acuerdo interprovincial. Que nosotros dimos aquí lo mismo con el sur de León y Sanabria y con más de 60.000 habitantes, no es baladí", resaltó antes de enumerar las especialidades que a su juicio serían necesarias y de remarcar que no es exagerada la petición de que se dote al hospital de un pediatra de urgencias desde las tres de la tarde a las ocho de la mañana. "No contentos con esto, el consejero va a hacer un hospital allí, en Aranda de Duero, con 100 millones de euros mientras aquí le pedimos una cosa tan básica como que atienda a nuestros hijos y va y dice que tiene que consultar a las sociedades científicas. Pero qué sociedades científicas si es una decisión política, política de él, que no tiene que discriminar a Benavente", apostilló.

El alcalde de Benavente Luciano Huerga tomó el relevo para subrayar que seis meses después de una manifestación "histórica" que sacó a las calle a 15.000 personas, los intentos de obtener las mejoras reclamadas "en los despachos, está siendo imposible, está siendo una cerrazón que no vamos a permitir".

Huerga incidió en la reclamación de una mejor sanidad pública para la comarca de Benavente, empezando por los niños, y pidió a los concentrados que le reclamasen al consejero de Sanidad y al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, un pediatra las 24 horas del día para Benavente. El público coreó la reclamación.

Huerga vinculó la petición de un especialista que cubra cada jornada las urgencias infantiles sin desplazamientos a Zamora que puedan evitarse al derecho de los benaventanos y de los comarcanos a ser iguales a los convecinos de otras comarcas de la región, "Queremos igualdad de trato, no como en otras partes de este país más derechos que nadie, sino que nuestros hijos no tengan que ir a Zamora en situación de riesgo como vivió la familia de Fuentes de Ropel este verano", alegó.

El alcalde incidió en el carácter festivo de la concentración en una plaza acostumbrada a congregar al público por otro tipo de fiestas, dejó entrever que esto no se hubiera conseguido hace años, y lanzó un mensaje al consejero de Sanidad Antonio María Sáez: "La buenas gentes de Benavente y comarca están hartas y cansadas y no vamos a permitir que nos ninguneen. ¿Tenemos que salir a la calle para pedir igualdad?", se preguntó

"Yo estoy acostumbrado a que en esta plaza me pidan el Toro. Si yo fuera el consejero de Sanidad, que es el que tiene la competencia, les daría el servicio de pediatría 24 horas y un aplauso por salir a la calle a pedírmelo de una manera tan civilizada, y si el no es capaz, que el señor Herrera lo cese, o que dimita él por vergüenza", concluyó advirtiendo que la reclamación sanitaria ha entrado en un punto "de no retorno".

Al cierre de esta edición, la reclamación de un pediatra 24 horas había alcanzado ya 3.400 firmas en la web change.org más otras 2.000 en el acto de concentración de la mañana. A estas rúbricas habría que sumar las recogidas en los colegios, en los institutos de Benavente, en las casas consistoriales de la comarca donde se han distribuido impresos y en los consultorios médicos de las poblaciones de Los Valles con este servicio sanitario.