La reclamación pro pediatra reúne 2.700 firmas en apenas 24 horas

La reivindicación de un pediatra 24 horas ha logrado reunir 2.700 firmas en apenas un día a través de la web Change.org. El Movimiento por la Defensa de la Sanidad Pública está recogiendo firmas en colegios, institutos, consultorios y ayuntamientos desde hace días, pero hasta el jueves por la noche no creo un espacio en Internet. El MDSP confía en sumar miles de apoyos a las 8.000 firmas recogidas por un grupo de madres hace dos años.

Ayer el Ayuntamiento de Benavente hizo público un comunicado institucional reclamando una concentración multitudinaria este domingo en la plaza Mayor. "En Benavente y Comarca no nos vamos a callar pues llevamos muchos años callando y aguantando, pero eso, señores responsables de la sanidad pública se acabó. Sus abusivas actuaciones y su falta de adopción de medidas reales es toda una provocación para las buenas gentes de estas tierras, unas gentes que estamos cansadas de aguantar injusticias bajo la sombra de la resignación", dice la nota municipal.

La Administración local benaventana cree que la Junta de Castilla y León esperaba que, tras no cerrar la primera planta del Hospital Comarcal, colocar un cartel de cuidados paliativos y prometer una serie de mínimas mejoras respecto de la asistencia en el centro de especialidades y en los consultorios locales de los pueblos de la Comarca, "llegaría una "paz sanitaria" en la Comarca, pero no ha sido así y no va a ser así".

Tras recordar las 15.000 personas que llenaron las calles de Benavente el 19 de marzo, el Ayuntamiento ha calificado de "necesidad real" la implantación de un Servicio de Pediatría 24 horas en el Hospital de Benavente.

Lo justifica en el alto número de niños entre los 0 y los 14 años que necesitan tener un especialista para el diagnóstico y tratamiento adecuado de sus enfermedades sin que tengamos que desplazarnos innecesariamente al Hospital de Zamora. Además, agrega, la Comarca de Benavente tiene la tasa de nacimientos más elevada de la provincia de Zamora y son cerca de 4.000 niños los que verían cubierta su necesidad de atención médica específica.

La posición del Ayuntamiento no es distinta a la del MDSP. Cree también en la existencia de agravios comparativos con otras comarcas como las de Aranda de Duero, Miranda de Ebro o Medina del Campo. "Estamos cansados de los recortes en Sanidad, de las actuaciones de los responsables sanitarios, de los movimientos de recursos sanitarios hacia la capital de la Provincia, de que se cree la ilusión de falsas mejoras, de la nula inversión en aumentar los medios humanos, de la falta de proyectos para solucionar nuestros problemas, de sufrir agravios comparativos respecto de otras zonas del territorio de la Comunidad con las que compartimos circunstancias como cabeceras de comarca y número de habitantes pero no las soluciones dadas y los recursos sanitarios implantados por la Junta de Castilla y León", dice literalmente el comunicado.

La institución benaventana pide a la población que nadie se desanime ni flaquee porque el adversario es poderoso. A partir de ahora, es cuando debemos, sí o sí, demostrar si estamos o no a la altura que las circunstancias. Es necesario que todos echemos el resto para que esta sea una concentración multitudinaria, que no puedan obviar. Necesitamos no sólo vuestro apoyo, sino vuestro trabajo activo, difundiendo a todos los rincones la necesidad de luchar por una sanidad digna para la comarca".

Por otra parte, la formación política IU-Equo en Castilla y León ha anunciado el apoyo a la concentración del domingo y el registro de una petición en las Cortes para que la Consejería de Sanidad atienda una reclamación "que nace de una necesidad y no de un capricho".