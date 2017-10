Santa Cristina recibe más de 30 solicitudes para la construcción de viviendas

Santa Cristina de la Polvorosa ha recibido ya más de 30 solicitudes de personas interesadas en la construcción de 16 viviendas de promoción social aprobadas por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León para esta localidad.

El Ayuntamiento recibe las solicitudes en base a las necesidades de vivienda pública con el requisito de estar inscritos en el registro público de demandantes de vivienda de protección pública de Castilla y León, de tener unos ingresos familiares que no excedan de 6,5 veces el IPREM y no inferiores a una vez el IPREM (7.455 euros - 48.457 euros bruto anual aproximadamente), así como los solicitantes no han de ser titulares del pleno dominio de uso o disfrute de otra vivienda a no ser que el puesto de trabajo se localice a más de 50 kilómetros, entre otras consideraciones.

La Junta ha autorizado a Santa Cristina la construcción de un nuevo grupo de 16 viviendas de promoción social que vendrá a suponer la segunda fase del proyecto constructivo iniciado hace ahora ocho años en la calle Barrero, en las inmediaciones de la carretera Mózar.

El solar contiguo a la primera fase constructiva, de 8.000 metros cuadrados, quedó ya urbanizado y ahora se pretende en él la construcción de otras 16 viviendas.