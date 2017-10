El grupo de trabajo creado en Villabrázaro liderará el impulso industrial de la comarca

El grupo de trabajo creado en Villabrázaro tras la decisión de la multinacional austriaca Kronospan de desmantelar la producción de tableros de la antigua Interpanel decidió el martes no disolverse y fijar nuevos objetivos. Integrado por alcaldes y representantes de diferentes partidos políticos, por sindicatos y por la patronal benaventana, el grupo ha decidido perdurar para defender el desarrollo industrial en la comarca.

El alcalde de Villabrázaro Dorsey García convocó al grupo para informar de la presentación al Ministerio de Fomento de un proyecto con tres alternativas de enlace a la autovía A-6 redactado a finales de los años noventa. Villabrázaro busca conectar el polígono industrial La Marina con la autovía aprovechando el inminente desembarco del Grupo maderero Losan y la construcción de una nueva fábrica. Dado que el trazado de la autovía no ha variado, las tres opciones de enlace siguen teniendo vigencia, opina el grupo, que no descarta no obstante la posibilidad de que sean necesarios ajustes.

La propuesta del Ayuntamiento de Villabrázaro, respaldada, dio pie no solamente a no disolver el grupo, sino a impulsar su labor en pro de la industrialización de la comarca, que es como se llamará el grupo de trabajo a partir de ahora.

La reivindicación de un enlace desde la autovía A-6 al polígono industrial "La Marina" será planteada la próxima semana a la Unidad Provincial de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento. Pero no será la única. La alcaldesa de San Cristóbal de Entreviñas, Leonor González, abogó también por la reclamación de un enlace entre la carretera nacional N-630 y el polígono industrial de San Cristóbal.

La localidad desarrolló el plan parcial y el proyecto de urbanización de la segunda fase de este polígono que, sin embargo, necesita aproximadamente un millón de euros para ejecutarse. El Programa Tierra y Agua permitió financiar la redacción de ambos proyectos pero las obras no han contado con financiación y no se han llevado a efecto. Para facilitar acceso al polígono se contempló con el visto bueno de la Unidad de Carreteras la ejecución de una rotonda en la nacional N-630.

La reclamación de financiación para acometer esta segunda fase del polígono industrial de San Cristóbal y el enlace en forma de glorieta, así como la reivindicación a la Diputación Provincial y a la Junta de Castilla y León de respuestas específicas a los problemas de los polígonos industriales de pequeñas localidades, como Castrogonzalo, San Cristóbal y Santa Cristina de la Polvorosa, han entrado en la agenda de objetivos del grupo de trabajo.

La alcaldesa de San Cristóbal recordó ayer que la sociedad pública SODEZA fue creada para impulsar y gestionar suelo industrial en pequeñas localidades, aunque años después su cometido está limitado al vivero de empresas abierto en la capital zamorana.

El nuevo replanteamiento del Corredor Atlántico por parte de la Junta de Castilla y León, según informaron distintas fuentes del grupo, también será uno de los asuntos incluidos en la agenda de reclamaciones a las administraciones superiores y especialmente a la regional. Benavente cree que el Centro de Transportes y Logística, aunque incluido en la red Cylog, debe aparecer también en el mapa del corredor aunque no cuente con la intermodalidad carretera-tren que se pretende potenciar con este eje, según explicó el alcalde benaventano, Luciano Huerga.

El grupo de trabajo para el desarrollo industrial de Benavente y comarca apostará también de forma decidida por el proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco que promueve Magdala, un proyecto que acumula el respaldo de más de una centenar de alcaldes de las provincias de Zamora y de León pero que sigue pendiente de financiación.