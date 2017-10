Personal cree que el PP hace críticas infundadas

La Concejalía de Personal cree que las críticas del PP a que una de las trabajadoras municipales sea la mujer de un concejal son "infundadas, puesto que esta persona ha pasado por un proceso de selección transparente, al que no se ha presentado impugnación alguna, y ha tardado 15 meses en ocupar el puesto, atendiendo al número que ocupaba en la bolsa de empleo". No entiende este concejal que las críticas estén basadas en una decisión personal del alcalde, puesto que no hay prohibición legal alguna para que esta persona trabaje en el Ayuntamiento. Y recuerda que en materia de Personal el PP también "hace críticas a las indemnizaciones por despidos, fruto a fraudes de ley cometidos bajo su mandato".