Morales de Rey abrirá el velatorio 10 años después de construirse

El Ayuntamiento de Morales de Rey tiene previsto abrir en este año el velatorio municipal que fuera construido en el cementerio con el Plan Estatal del 2007. El Ayuntamiento se halla a expensas de cerrar los expedientes administrativos como el reglamento de funcionamiento e informe económico para la fijación de tasas. En definitiva, la ordenanza municipal del velatorio municipal.

Recientemente, en el pasado mes de septiembre, se realizaron revisiones eléctricas por un profesional del pueblo, así como de las instalaciones de fontanería, según explicó ayer la alcaldesa, Elsina Fernández, a consultas de este diario. La regidora municipal (Ahora decide) aduce que el tema "se utiliza políticamente" por la oposición del PP, cuando los concejales conocen la situación actual del velatorio. Incluso, la primera edil de Morales se cuestiona "¿porqué no se puso en servicio el velatorio en los años de gobierno popular?".

Esta situación se remonta desde el inicio de su construcción ya que no pocos vecinos rechazaban entonces la ubicación elegida en el cementerio, considerando su lejanía del casco urbano.

La oposición en el Ayuntamiento de Morales de Rey critica ahora la no apertura del velatorio haciendo hincapié en que no se pueden utilizar los servicios que podría ofrecer a los vecinos, "al no haberse puesto en funcionamiento las instalaciones". Los concejales del PP a través del portavoz Francisco Parrado pretendían presentar una moción en el pasado Pleno para conocer la situación actual del velatorio y porqué no se llevaba a cabo la apertura.

El Pleno sometía a votación la urgencia del asunto, un procedimiento preceptivo cuando no figura el tema en el expediente del orden del día. Propuesta que era rechazada por lo que no se procedió a su debate y ello con el argumentario de que "no tiene sentido debatir lo que está ya en marcha", aduce la alcaldesa observando, además, que los concejales del PP "conocen bien este tema".

La urgencia de la moción no era respaldada por el equipo de gobierno, dado que en la votación decidió el voto de calidad de la alcaldesa, 3 votos en contra de la propuesta (2 de Ahora Decide y 1 del PSOE) y los otros 3 votos en contra de la oposición. En la oposición se halla una concejala no adscrita y 2 ediles del PP, en lugar de 3 como le corresponden a los populares, ya que este grupo político está a falta de completar con un concejal tras las sucesivas renuncias a ocupar el cargo.

Los populares abogan por dar inicio al expediente para apertura del velatorio municipal, "ya sea a través de gestión directa del Ayuntamiento o bien por una gestión indirecta encomendada a alguna empresa del sector y ello en el menor plazo de tiempo posible", según detalla el escrito de la moción que no llegó a debatirse.

Por lo pronto, desde el equipo de gobierno del Ayutamiento de Morales de Rey se tiene previsto poner en servicio las instalaciones "cuanto antes". No obstante, se está a falta de completar los expedientes para aprobar la ordenanza reguladora y fiscal del servicio del velatorio municipal.