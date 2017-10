El PP denuncia deficiencias en las obras del cementerio y los técnicos las niegan

El Grupo Municipal del PP asegura que ha detectado que "las obras de pavimentación del cementerio municipal, una vez revisada la memoria que sirvió de base de licitación de la contratación no se ajusta al proyecto", mientras que técnicos municipales aseguran que la ejecución cumple con las obras proyectadas.

Asegura el PP, que "no se han realizado los 291 metros cuadrados de cajeado en el terreno de tierras existente, según figura en la memoria. De haberse ejecutado muchas de las sepulturas no estarían semienterradas como actualmente se encuentran y se hubiesen evitado las quejas vecinales" y adjunta fotografías para apoyar esta afirmación, según explica, de ciudadanos que se quejan de cómo se han ejecutado los trabajos. En este sentido, los técnicos municipales aseguran que no se ha realizado el cajeado allí donde no ha sido necesario y, por lo tanto, esa parte que no se ha ejecutado no se tendrá que sufragar económicamente por parte del Ayuntamiento.

También dice el PP que "los 291 metros cuadrados de hormigón armado, de diez centímetros de espesor, que también figura en la memoria, carecen de resistencia, puesto que el mallazo de hierro en vez de estar introducido dentro del hormigón extendido, está de manera superficial", algo que también niegan los técnicos.

Los populares responsabilizan al alcalde de "dejadez de funciones" y éste recuerda que "en este mandato, el control de la ejecución de las obras es de los técnicos, no de los políticos".