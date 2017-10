Expertos creen que los recursos para cuidados paliativos "son insuficientes"

La Asociación para el Desarrollo de los Cuidados Paliativos (ADEPAL) pide la puesta en marcha del Plan Regional de Cuidados Paliativos (con vigencia de 2017 a 2020) que permita implementar los recursos en la atención al enfermo terminal y el trabajo en equipo. Este es uno de los planteamientos puestos sobre la mesa en la primera jornada sobre cuidados paliativos que la asociación organiza en Benavente dirigido a profesionales con interés en esta atención. "Fundamentalmente esta jornada está destinada a sensibilizar a la gente que tiene dudas, que trabaja con enfermos en situación de enfermedad avanzada y necesitan apoyo y alguien que les empuje. Y estamos aquí apoyando también la demanda que hace tiempo hizo Benavente sobre la unidad de cuidados paliativos. Pensamos que es un buen sitio para apoyar esa demanda", explicó Francisco Luis Centeno, vicepresidente de Adepal.

La estrategia de este plan, según señaló Centeno en la presentación de las jornadas en Benavente, "señala que lo ideal sería la existencia de 100 camas de cuidados paliativos por millón de habitantes, lo que supone que para el área de salud de Zamora, de una forma optimista, serían necesarias 20 camas, de las que 8 estarían situadas en el hospital de agudos y 12 en hospital de media o larga estancia". Unas previsiones muy alejadas de la realidad puesto que "lo que tenemos ahora mismo es en cuanto a camas específicas de cuidados paliativos, a día de hoy, cero, y equipos de atención a domicilio uno. Los recursos son insuficientes para tener una buena prestación de cuidados paliativos", añadió.

En cuanto a la atención de cuidados paliativos, explicó Centeno que "a nivel nacional la base es la Atención Primaria que es quien está con los pacientes y quien los atiende. Y nos encontramos que el profesional de Atención Primaria, de las situaciones de enfermedad avanzada, salen corriendo, porque no hay formación y no hay tiempo. En cuidados paliativos hay que aguantar el sufrimiento y tenemos una premisa que es que tratamos a los pacientes y a las personas que los rodean, que no siempre es la familia, en ocasiones tratamos con los amigos".

Centeno explicó que existe fracaso en el cuidados de paliativos "porque hay necesidades no reconocidas como son los aspectos emocionales o espirituales, no se trabaja en equipo, la gestión de los hospitales sigue siendo un modelo verticalista y hay una falta de continuidad en la asistencia". Continuidad difícilmente alcanzable con la figura del médico de área que no tiene un cupo de pacientes fijo, según puntualizó.

En la presentación de las jornadas estuvo también el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, que se refirió al logro que ha supuesto para esta ciudad la previsión de implantación de una unidad de cuidados paliativos en Benavente que, de momento, no es una realidad. Y se dirigió al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para señalar que "la Sanidad es primordial y Benavente y comarca exigen una Sanidad pública y de calidad y se traduce, entre otras reivindicaciones, en la necesidad de contar con un hospital real y funcional, es decir con más especialidades. También se necesita más personas adscrito que haga aprovechar todo el potencial y los medios existentes que en el caso de Benavente se encuentra infrautilizado en Benavente

Volvió a pedir la implantación de un servicio de pediatría 24 horas, en una comarca con el más alto índice de natalidad en la provincia de Zamora

Se refirió también a los cuidados paliativos y señaló el alcalde que es "absolutamente imprescindible que los cuidados paliativos sean algo más que un cartel en el hospital y cuatro habitaciones. Tiene que ser algo más que buenas intenciones, o gestos. Deben ser globales, mediante la implantación de cuidados paliativos hospitalarios y también domiciliarios. Y deben ser profesionales, contar con un grupo humano adecuado en número, compuesto por profesionales con preparación específica que permita ofrecer atención sanitaria para el tratamiento de la sintomatología física que aparece en la fase terminal de las enfermedades, educación sanitaria a los familiares, atención psicológica y la necesaria atención social y asesoramiento sobre los recursos sociales existentes.