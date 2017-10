120 alcaldes exigen a Herrera apoyo a la planta de Barcial y preparan movilizaciones

Doce años en el candelero, numerosas reuniones con administraciones públicas, la recogida de firmas, la movilización de alcaldes ante las Cortes y manifiestos de apoyo no han logrado aún que el proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco, con garantías de viabilidad, logre el apoyo firme de la Junta de Castilla y León a la que los promotores solicitan el aval de 40 millones de euros para que el proyecto eche andar de una vez por todas lo antes posible. Benavente acogió ayer a medio centenar de representantes de ayuntamientos de Zamora y del sur de León, así como de las diputaciones de ambas provincias, para establecer un calendario de acciones conjuntas para hacerse oír ante la Administración regional y aunque costó alcanzar el acuerdo por la reticencias de algunos de los alcaldes de echarse a la calle, lo cierto es que el acuerdo a los pocos minutos de finalizar la reunión se había venido abajo.

La proximidad del próximo pleno previsto en la Junta para el día 18 de este mes ha llevado a la Plataforma Pro Biorrefinería de Barcial del Barco a centrar sus acciones más inmediatas en remitir un escrito de audiencia al presidente de la Junta de Castilla y León, tanto por parte de las diputaciones como de la propia plataforma, con el fin de pedir una reunión con el máximo representante de esta administración y lograr que en los próximos presupuestos regionales se contemple con respaldo económico el proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco.

"Queremos que la Junta nos diga qué va a hacer con este proyecto, si le da cabida o lo echa para atrás. Si lo echa para atrás tenemos que salir a a calle, algo que a mí no me gusta, pero que no nos queda otra salida ya", explicó Roberto Aguilar, alcalde de Barcial del Barco. También expuso la necesidad de conocer el Plan Director General en el que hay "860 millones de euros que iban en concreto dirigido a empresas como las de Barcial . ¿Dónde están esas ayudas? ¿Por qué nos han dejado fuera".

Actualmente, son un total de 119 los alcaldes que apoyan este proyecto, de la zona sur de León y norte de la provincia de Zamora, que representan a 162.000 habitantes. "Lo que ocurre con este proyecto es que no hay voluntad política de ponerlo en marcha", explicó el portavoz de la plataforma.

En repetidas ocasiones, los agentes implicados en que este proyecto sea una realidad por lo que supone para la fijación de población por la creación de empleo directo e indirecto, señalaron que "ya estamos hartos y es necesario que la Junta se pronuncie al respecto". "Ya se acabó el tiempo de los despachos y ahora vamos a salir a la calle para que nos oigan", añadió.

Los alcaldes manifestaron su voluntad de acudir a Valladolid a expresar a la Junta con movilizaciones a pie de calle su preocupación por la falta de apoyo para un proyecto que puede suponer el desarrollo económico de más de un centenar de localidades.