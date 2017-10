La marcha por una pensión digna reclama un pacto de Estado para "mantener el sistema"

Cientos de pensionistas protagonizan la reivindicación del mantenimiento del sistema público de pensiones, de las actuales y de las del futuro, y de su revalorización que culminará el próximo día 9 en Madrid con la confluencia de diferentes marchas iniciadas el día 30 en distintos puntos de la gegografía nacional. En Benavente, esta reivindicación, tomó ayer un sentido especial al unirse en esta ciudad tanto la marcha procedente de Gijón, en Asturias, como la de Santiago, en Galicia, así como otros jubilados movidos por la petición de unas pensiones "dignas" que llegaron en grupos desde Valladolid o Zamora, para sumar unas 300 personas movilizadas.

"Hay que derogar el cambio legislativo que se produjo en 2013 por el PP, por el que las pensiones solo suben un 0,25 por ciento. El sistema público de pensiones tiene futuro, hay dinero suficiente, y lo que se necesita es voluntad política. Este Gobierno es indigno, porque es indigno que los pensionistas hayan tenido que echarse a la carretera para reivindicar unas pensiones dignas y justas", señaló el secretario general de UGT, en Castilla y León, Faustino Temprano. Y aseguró que los pensionistas estarán en la calle "mientras no se convoque el Pacto de Toledo y no haya acuerdos sobre las pensiones actuales y futuras". El Secretario General de Comisiones Obreras en Castilla y León, Vicente Andrés, señaló, además, que las pensiones "son el elemento vertebrador de una sociedad moderna".

"Cada vez soy más pobre y cada vez me roban más, y eso es lo que me ha echado a la calle. Llevo seis años jubilado y estoy viendo que pierdo cada año poder adquisitivo. En condiciones normales, dentro de diez años voy a perder un 20%. De alguna forma hay que luchar, luchar y luchar", señaló Carlos Pastor, un pensionista extrabajador de Renfe, procedente de Santiago.

"Tenemos que protestar de algún modo, a ver si este Gobierno de una puñetera vez no sigue bajando las pensiones. Los del IBEX han subido su sueldo un 60% y nosotros hemos bajado un 10%", protestó Samuel Mezquita, que se unió ayer a la reivindicación, procedente de Zamora.

"Yo estoy aquí porque creo que tenemos que luchar por las pensiones, ya no por las nuestras, sino por las venideras. Mi marido tiene 82 años, o sea que ya lleva unos años jubilado. En estos años se ha deteriorado el poder adquisitivo. Con lo que ha subido el pan, el aceite, la verdura o el pescado y la carne, no podemos comprar. Lo que tienen que hacer los políticos es no robar", señaló Julia Pascual, una benaventana que se quiso unir a la reivindicación. "Luchamos porque nuestros hijos tengan una mejor pensión", señaló Jesús Pastor, de Valladolid.

Manuel Francisco García , Secretario General de la Unión de Pensionistas de UGT de Asturias, por su parte, hizo un llamamiento a "levantar conciencias a los políticos y a la sociedad. Los derechos hay que luchar para conseguirlos y ahora para mantenerlos. Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, que estén con nosotros", señaló.