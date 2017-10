Los programas deportivos, en marcha

Con el inicio de octubre se ponen en marcha un amplio programa de actividades deportivas para distintas edades y en diferentes modalidades e instalaciones municipales que se prolongarán hasta el próximo mes de mayo y que, en esta edición, ha logrado el mismo número de inscripciones respecto al inicio del curso del pasado año, un total de 823.

El programa de actividades físicas para adultos, dirigido a personas de más de 16 años, comenzó ayer en distintos espacios municipales para tres de las cuatro propuestas ofertadas. Ha logrado este programa un total de 182 inscripciones de las que la mitad han optado por gimnasia de mantenimiento, que incluye varios niveles atendiendo a los hábitos adquiridos por los participantes y a la intensidad de las actividades propuestas. Los grupos iniciados ayer lo iniciaron en La Rosaleda y Las Eras.

Los más madrugadores fueron las mujeres de más de sesenta años que participan este año en la iniciativa de Gerontogimnasia, que se imparte también en esta edición en las instalaciones del Punto Joven de Benavente. Ayer comenzaron dos de los tres grupos formados y que comenzaron una actividad con la que se mejora la forma física y, además, fomenta una actitud positiva ante limitaciones asociadas en ocasiones a la edad. En total son 42 las personas inscritas en esta iniciativa.

Alguna inscripción menos ha habido en zumba, un total de 30 inscritos para este primer cuatrimestre. Movimientos de bailes combinados con una serie de rutinas aeróbicas con los principales ritmos latinos podrán practicarse en Las Eras, desde esta noche. Mientras que el combo gym, que combina zumba con aeróbic, stretching y Pilates, haciendo las clases más divertidas tuvo la primera toma de contacto ayer, también en Las Eras. En esta actividad ha habido 18 personas inscritas.

Se ha puesto también en marcha el programa de actividades acuáticas en la piscina municipal cubierta, que ha logrado un total de 327 alumnos, con una mayor demanda por parte de la natación de la Tercera Edad, adultos y preescolar que han tenido inscripciones de 88 personas para todo el año, 73 y 62, respectivamente.

El inicio de la actividad en la piscina no ha estado exento de quejas por parte de los usuarios que han tenido que volver a hacer cola para esperar a que el personas municipal realizase los carnés necesarios para el acceso a las instalaciones con un control. Algo que no se había informado previamente, pero que al parecer solo entorpecerá el inicio de la actividad el primer día de curso.

En cuanto a las Escuelas Municipales Deportivas sí se pondrán en marcha las nuevas propuestas, tanto la de Escalada, que cuenta con 8 alumnos; como la de Medio Natural, que ha logrado seis inscripciones. No obstante, no podrá ponerse aún en marcha la Escuela de Tiro con Arco, con tres inscripciones, aunque la Concejalía de Deportes no la descarta a la espera de más posibles inscripciones.

En total son 314 los alumnos con las que cuentan este año estas escuelas, con una destacada participación en la Escuela de Gimnasia Rítmica que suma un total de 67 alumnos; 40 inscripciones se han registrado en la Escuela de Tenis, algo más de 30 en las escuelas de Bici de Montaña, Fútbol Sala y Natación Especial; las Escuelas de Salvamento y Natación, con 29 y 28 alumnos; 21, la de Ajedrez; y 10, la de Fútbol 7. Esta última en esta edición se ha ofertado bajo la denominación de "fútbol bilingüe", porque las indicaciones se realizarán en inglés para los niños de edades entre los 4 y los 12 años.

Está por cerrar las inscripciones de actividades acuáticas ofertadas a las asociaciones de madres y padres de los centros educativos de Benavente, que se concretan la próxima semana.