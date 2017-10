Las liquidaciones por el IBI no declarado tras un cambio de propietarios se disparan

La bolsa de impagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) derivados de alteraciones catastrales no comunicadas se disparó en el mes de septiembre. El Ayuntamiento inició a mediados de año una campaña de detección de titulares de propiedades que no estaban pagando el impuesto por no haber declarado un cambio de propiedad y se está encontrando con decenas de contribuyentes (tanto personas como empresas) que no han hecho frente a esta obligación fiscal. El número de casos aflorados se contó el pasado mes por decenas, según ha podido comprobar este periódico.

Personas o empresas que vendieron una propiedad a terceros seguían recibiendo los recibos de IBI que les correspondía abonar a los nuevos propietarios. Esto ha obligado a la Intervención Municipal a anular los recibos girados a los anteriores titulares y a generar nuevas liquidaciones con cargo a los nuevos. Las liquidaciones, en todo los casos, abarcan el cuatrienio 2013-2016, y en un número importante de casos las cantidades adeudadas son de cinco cifras, que ya están siendo reclamadas.