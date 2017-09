El PP pide a Burón que dimita de sus cargos tras ser sancionado por Medio Ambiente

La resolución por parte de la Junta de Castilla y León del expediente de sanción por el derribo de la casa del guarda agujas de la estación del tren ha provocado que el grupo de concejales populares en el Ayuntamiento exija la dimisión del concejal responsable de Medio Ambiente, Manuel Burón. "Tiene que dimitir de los cargos que ostenta en el Ayuntamiento, ya que en el caso del señor Burón no se trata de un ciudadano cualquiera: es un cargo público", decía ayer en rueda de prensa el presidente del PP de Benavente y portavoz de este grupo municipal en la oposición. Juan Dúo, señalaba que "si no dimite, sería el alcalde el que tendría que cesarlo".

Los populares argumentan el reconocimiento explícito por parte de Burón en un escrito dirigido al instructor del expediente sancionador, con fecha 27 de junio de 2017, en el que reconoce la "responsabilidad que se me atribuye, solicitando se aplique sobre la sanción propuesta una reducción del 20%". A la vez, en la misiva dirigida al Servicio Territorial manifiesta la renuncia a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción impuesta".

Los populares aducen que este reconocimiento expreso de la responsabilidad tuvo como consecuencia el pago de la sanción pecuniaria de 1.600 euros, de los 2.000 euros de sanción.

El grupo popular, sin embargo, expresa sus dudas de que dé carpetazo al expediente con la sanción sin más y no se investigue acerca de los efectos contaminantes del amianto, ya que el tejado de la caseta derribada era de fibrocemento, de los denominados de uralita y existe una normativa al respecto. "Me extraña que no se siga investigando más en el expediente, creemos que así se da un carpetazo", apuntó el concejal José Manuel Salvador. El grupo pone el énfasis en solicitar la dimisión del teniente de alcalde, ya que en este caso "no caben interpretaciones, ya que se trata de un cargo público al reconocer los hechos". Dúo aventura que ahora saldrán a la palestra desde el equipo de gobierno con la respuesta del "y tu más".