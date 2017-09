El PP propone modificar el Plan General para legalizar las gradas de la ciudad deportiva

El tercer portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Benavente, Manuel Vega, propuso ayer al equipo de Gobierno la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para legalizar la altura de las gradas de la ciudad deportiva, fuera de ordenación tras exceder un metro la altura permitida por la normativa urbanística.

Manuel Vega, que anunció que el PP presentará alegaciones a la modificación del PGOUB con esta propuesta concreta, defendió la legalidad de la recepción de esta fase de la obra de la ciudad deportiva porque, dijo, en aquel momento ni los técnicos ni la oposición (algunos de cuyos miembros están hoy en el Gobierno) advirtieron de que el graderío superaba un metro la altura permitida. "Esto se ha sabido cuatro años después", alegó. Por ende, explicó, no cabía reclamar a la empresa durante el año de garantía por el mismo motivo, esto es, no se conocía la irregularidad y por lo tanto no existía razón para reclamar a la empresa.

La secretaria municipal ha determinado en un informe que la recepción de la obra no se ajustó a la legalidad. Terminada esa fase del graderío la obra fue recibida por el director de la misma, por el contratista y por el concejal Manuel Vega, también en calidad de diputado provincial de Obras, que cofinanciaba la actuación. No hubo ningún técnico que firmara el acta. Esta recepción fue "una irregularidad no invalidante", ha concluido la secretaria.

"Con todo mis respetos, para mi se ajusta a la Ley de Contratos del Sector Públicos", afirmó remitiéndose a los artículos 232, 55 y 122. Además insistió en que la presencia del interventor era "facultativa" y afirmó que el técnico era conocedor de la obra y de su recepción porque participaba en las Juntas de Gobierno en las que se aprobaba el pago de certificaciones, incluida la final. "El acta está en perfectas condiciones y pedimos al señor alcalde o a quien tenga dudas que haga una consulta a la Junta Consultiva de Contratación (dependiente de la Junta de Castilla y León) a ver si el acta de recepción se ajusta a la Ley de Contratos.

El concejal recordó al equipo de Gobierno que puede reclamar a la empresa por vicios ocultos, reclamación que se mantiene durante 15 años, aunque preguntado sí tenía conocimiento de que la empresa pudiera haber quebrado y no existir, aseguró desconocerlo.

"Como responsable político me baso en dos cuestiones: en el informe del director de obra y en el aspecto visual de las gradas que se ajustaba a lo que dice el informe del director de obra. Asumo la responsabilidad que tenga que asumir en esos dos conceptos", respondió en relación con el hecho de que la recepción haya sido considerada una "irregularidad no invalidante".

"No tienen ninguna intención de terminar ni ejecutar esta obra. Lo que están buscando son excusas para intentar de alguna manera desmontar las gradas y fundamentalmente para hacerse la foto lo más próximo a las elecciones municipales. Y lo que les decimos es que dejan de amenazar, que actúen con más humildad y menos soberbia y que dejen de rebuscar fantasmas dónde no hay", adujo en referencia al equipo de Gobierno. Este, el equipo de Gobierno, respondió a última hora de la tarde. "No prevaricaremos para salvar las ilegalidad del Partido Popular", respondió en un comunicado.

PSOE e IU han visto en la comparecencia de Vega "un reconocimiento implícito de las irregularidades cometidas en su gestión política tanto en la ejecución como en la recepción de las gradas de las pistas de atletismo".

La solución propuesta por Manuel Vega y por el PP de Benavente al problema de las alturas de las gradas modificando el PGOUB "abocaría al Gobierno Municipal a la comisión de un delito penal", explica. Proponen, añade, "que el Ayuntamiento incumpla sus propias normas y los procedimientos legales de restauración de la legalidad urbanística, aquellos que exige cumplir al resto de los ciudadanos, cambiando las leyes a su antojo y conveniencia porque no quiere cumplirlas a pesar de conocerlas. En conclusión, la solución planteada supone cubrir una ilegalidad existente con la comisión de una nueva ilegalidad aún más grave, que podría ser constitutiva de un delito de prevaricación".

El equipo de Gobierno cree que el "modus operandi" de Manuel Vega durante sus años de mandato al frente de las obras del Ayuntamiento de Benavente y de la Diputación de Zamora es claro: "ejecuciones y recepciones de obras que en su mayoría presentan vicios ocultos e ilegalidades, recepcionadas bajo su propia responsabilidad y sin el debido control de los técnicos municipales. A la vista de los hechos surge una pregunta obligada: ¿No será qué el Sr. Vega conocía los vicios ocultos y las ilegalidades y por eso no quiso que las obras las revisasen los técnicos municipales?".

El Gobierno municipal sostiene también que "dejó prescribir las acciones de reclamación contra las empresas constructoras, algo ciertamente sospechoso" y afirma que estos hechos "provocarán que los benaventanos tengan que pagar con sus impuestos su negligente gestión".

Al hilo de esta situación, los concejales de PSOE e IU piden en el comunicado el "cese inmediato" de Manuel Vega de su cargo como asesor de obras de la Diputación, "pues es absolutamente injustificable e inmoral que siga ocupando un cargo de confianza y libre designación en materia de asesoría de obras con todas las irregularidades e ilegalidades cometidas y conocidas hasta la fecha". Igualmente exige su dimisión como concejal en Benavente "por los daños patrimoniales ocasionados al Ayuntamiento a la espera de ver si es posible depurar responsabilidades patrimoniales", y advierte al PP de Zamora que " en el caso de no tomar medidas ejemplares inmediatas contra el señor Vega, estarán validando el "modus operandi" y serán cómplices".