"La mala broma del PP" al pedir que sea el taller de empleo el que haga los vestuarios

El equipo de Gobierno de coalición PSOE e IU hizo pública ayer su intención de restaurar la legalidad urbanística en la ciudad deportiva desmontando y trasladando un tercio de la grada superior. La información no ha sido casual. El concejal Fernando Marcos calificó ayer de "mala broma del PP" la petición de que sea el Taller Duplo "El Ferial" quien se encargue de construir los vestuarios. "Es una mala broma por dos motivos: el primero porque la ciudad deportiva es ilegal hoy por hoy porque el Gobierno del PP vulneró la normativa urbanística que estaba obligado a cumplir superando en un metro la altura permitida; porque el proyecto no se ajusto a la licencia urbanística; y porque además recibir irregularmente la obra se dejó pasar el año de garantía para reclamar a la empresa constructora. Tal y como lo pide el PP, acostumbrado a esta manera de hacer las cosas, no cabe construir en las instalaciones, pero en lugar de buscar resolver el problema que ellos crearon no dudan en agravarlo". En segundo lugar, precisó Marcos, "como bien deberían de saber algunos ediles del PP los talleres de empleo se solicitan al ECYL con un proyecto concreto previo que tiene que ser aprobado antes de librar la subvención. Los 191.000 euros se han concedido para formación e intervenciones en edificios prefijados, no para lo que se le ocurra al PP decir para aparentar que hace propuestas, cuando lo que busca es justamente lo contrario".