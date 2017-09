La legalización de las pistas de atletismo obliga a desmontar una parte del graderío

Restaurar la legalidad en la ciudad deportiva, cuyas gradas se construyeron conculcando el Plan General de Ordenación Urbana al exceder en un metro la altura prevista, además de no ajustarse el proyecto a la licencia urbanística concedida, requerirá retirar una parte del graderío superior.

Esta es la solución que baraja el equipo de Gobierno para legalizar las instalaciones. Un tercio de la parte superior de las gradase sería literalmente cortado y trasladado a otro espacio, previsiblemente a la zona deportiva de La Rosaleda.

Dado que el número de localidades está directamente vinculado al número de plazas de aparcamiento que deberían ofrecer la instalaciones, no es posible reutilizar esa parte de las gradas dentro del espacio deportivo y por eso se baraja el traslado a otra instalación deportiva.

Si las instalaciones tal y como están construidas cumplieran urbanísticamente, que no es el caso según indican los informes técnicos, sería necesario destinar 28.000 metros cuadrados para 281 plazas de aparcamiento, aunque en la zona solo hay 8.000 metros cuadrados disponibles. Reduciendo un tercio del graderío superior (un xexto del total) serían necesarios 23.667 metros cuadrados para 234 plazas de estacionamiento. Esto significa que aún legalizando las instalaciones el Ayuntamiento tendría que buscar otros 15.333 metros cuadrados para cumplir con la reserva de estacionamiento que determina el Plan General de Ordenación Urbana. La Concejalía de Deportes ha asegurado que en principio de esta forma sería factible utilizando espacios anexos.

La construcción de las gradas incumplió urbanísticamente el Plan General, y también se detectaron irregularidades en el desarrollo del proyecto que han sido subsanados en relación con la canalización de las redes de abastecimiento y saneamiento. Pero también hubo irregularidades administrativas.

La Secretaría Municipal ha emitido un informe sobre la recepción de las obras, que no se ajustaron a la legalidad. Cualquier obra pública debe de ser recibida por la dirección de obra, por el contratista y un responsable del contrato (si hubiese sido nombrado) o un facultativo designado por la administración. En el Ayuntamiento benaventano lo habitual, según explica el informe, es que las actas de recepción de obras públicas están rubricadas por la dirección de obra, el contratista, el interventor municipal, y el representante de la administración, que suele ser el alcalde o el concejal en el que este delegue.

En el caso de las gradas de la ciudad deportiva la obra fue recibida por el director de la obra, el contratista, y el concejal y diputado provincial de Obras en aquel momento (la actuación estaba cofinanciada por la Diputación y el Ayuntamientop), Manuel Vega. Si se avisó o no al interventor, que no rubricó el acta, se desconoce. La recepción de las gradas fue, por este motivo, defectuosa y no ajustada a la legalidad, si bien la secretaria municipal considera el hecho "una irregularidad no invalidante", lo que significa que "el acta de recepción como acto administrativo es un acto válido que produce todos sus efectos".

No obstasnte, hay otro dato a tener en cuenta: cualquier reclamación a la empresa que realizó las obras obras estaría prescrita. El Ayuntamiento dejó pasar el año de garantía, esto es, " dispuso de todo un año para advertir a la administración contratante sobre el defecto observado, para que durante el citado plazo de garantía se procediera a su subsanación, ya que transcurridos los plazos de garantía, tanto del contrato de obras como del contrato de servicios, quedan extinguidas las responsabilidades de los contratistas".

Desmontar un tercio de la grada superior tendrá un coste de 19.000 euros. El equipo de Gobierno se pregunta ahora "quién pagará esta subsanación", razón por la que afirma "estar estudiando si caben acciones legales o de reclamación de responsabilidad patrimonial por una cuestionable gestión política".