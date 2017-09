Un muerto y un herido grave en la carretera de Mózar

Un muerto, un herido grave y dos heridos leves es el resultado del accidente ocurrido en la carretera provincial de Mózar de Valverde (ZA-P-1512), como consecuencia de una colisión entre un vehículo y un camión de mantenimiento de carreteras que realizaba obras para la Diputación Provincial de Zamora en un camino de Friera de Valverde.

El herido grave ha sido trasladado en helicíoptero al hospital de León. El turismo ha quedado completamente destrozado como consecuencia del impacto.

El accidente se ha producido alrededor de las cuatro de la tarde, cuando el vehículo que circulaba en sentido Mózar ha invadido el carril contrario y ha colisionado frontolateralmente contra una camión de la empresa vallisoletana Collosa, que venía de Friera de Valverde.

El turismo ha chocado primero contra la parte derecha del camión y seguidamente contra la caja que sobresalía de la cabina. Los dos trabajadores que viajaban en el vehículo de mantenimeinto han resultado heridos leves, según han informado fuentes de la empresa y de la Guardia Civil.

Como consecuencia de la colisión falleció el conductor, cuyas señas de identidad se corresponden con las iniciales C. R., de 32 años de edad (no de 28 como informaron inicialmente distintas fuentes) y natural de Benavente. El ocupante, A. G. G., de 28 años y natural de Villaveza de Valverde, fue trasladado en helicóptero móvil a León en estado grave según las primeras informaciones, aunque otras fuentes precisaron que su vida no correría peligro y habría sufrido varios cortes en la cabeza que revestirían menos gravedad.

El accidente, que se ha producido a la salida de Santa Cristina de la Polvorosa, cerca de las instalaciones de Quesos El Pastor, ha obligado a retener el tráfico en ambos sentidos duranta una hora aproximadamente.