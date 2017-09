Un bombero demanda al Consistorio y le reclama el pago de servicios

El Juzgado de lo Social número 1 de Zamora ha citado al Ayuntamiento de Benavente el próximo 21 de noviembre en calidad de demandado tras la reclamación de cantidad interpuesta por un bombero cuyo contrato como personal laboral no se renovará para "evitar incurrir en fraude de ley". El Juzgado ha solicitado al Consistorio los cuadrantes de personal del cuerpo, y la relación de horas y de días de prestación de servicios del bombero.

El concejal de Personal, Jesús Nieto, acusó ayer al Partido Popular de "deslealtad" por preguntar hace dos semanas por una posible demanda que el Ayuntamiento no conoció hasta hace 48 horas.

"Resulta muy curioso que en la comisión informativa de Personal del pasado 25 de julio, Manuel Vega (PP) hiciera una pregunta relativa a la existencia de una reclamación de un bombero, reclamación judicial que este consistorio tuvo conocimiento en el día de ayer (por el martes), pero que evidentemente él conocía antes ya que la demanda tiene fecha del 10 de julio, es decir, 15 días antes de la comisión", explicó Nieto.

Según el edil, esta circunstancia no resulta extraña. "Nos reafirma -ha argumentado- más si cabe en nuestra idea respecto a la deslealtad y falta de ética más absoluta, ya que como todos sabemos, la vinculación del asesor de la Diputación con el Parque de Bomberos de Benavente es más que evidente y, aunque está legitimado para participar en las Comisiones informativas de Personal, debería inhibirse de determinadas cuestiones que le afectan personalmente". A juicio de Nieto el proceso de funcionarización del Parque de Bomberos "que hemos comenzado y que no tiene marcha atrás, era una oportunidad única para que el señor Vega hiciera bandera de sus orígenes benaventanos, ya que su influencia y su peso en la Diputación Provincial, deberían haber servido para conseguir una mayor financiación por parte del Consorcio y que no asumieran ese déficit los benaventanos por garantizar una competencia impropia".

Por contra, afirma, "Vega y todo el PP se han encargado de poner trabas para intentar boicotear por todos los medios el único proceso legal que ha habido hasta la fecha para el acceso a los puestos de bombero, el cual garantiza sin lugar a dudas un mejor servicio al ciudadano".