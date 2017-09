El PP critica el gasto de más de 66.000 euros en reparar las barredoras

El Grupo Municipal del Partido Popular aseguró ayer una nota de prensa que en 2016 el gasto en reparaciones de las barredoras sobrepasó los 42.000 euros y en lo que va de 2017 el gasto por este concepto sobrepasa los 24.000 euros. El coste acumulado en ambos periodos superaría los 66.000 euros, cantidad a la que habría que sumar, según afirma, los costes por reparaciones de otros vehículos, como el camión de baldeo.

El segundo portavoz del PP, José Manuel Salvador, explicó ayer que la difusión de estos datos, al igual que los relativos a los costes de reparación de los camiones de la basura deja a las claras que el concejal de Medio Ambiente ha sido incapaz en dos años de resolver un problema que criticó estando en la oposición. "Tanto como se quejaba Manuel Burón e IU del gasto de averías de camiones en la oposición, lleva gobernando mas de dos años, y ha sido incapaz de resolverlo", dice a su vez el PP en la nota de prensa.

Los populares entienden que "los únicos que se dedican a emponzoñar la vida pública, son los actuales gobernantes, que son incapaces de asumir ningún tipo de crítica y que, en lugar de dedicarse a gobernar, llevan más de dos años haciendo oposición a la oposición".

En esta línea precisan que son los propios trabajadores municipales los que han informado al Partido Popular de que se han producido accidentes que han puesto en peligro a los trabajadores, "algo que en algún caso incluso han puesto en conocimiento de alguno de los responsables municipales". Según la oposición, "achacaban estos sucesos a la falta de experiencia, impericia, práctica, de alguno de los conductores que se han contratado para los que las bases de la bolsa de empleo reflejan plazos de contratación como referencia de cuatro meses".

El PP se queja de no haber recibido información del equipo de Gobierno acerca de por qué no pidieron la tenencia del obligado curso del CAP para este tipo de conductores, y, asegura estar esperando a que los responsables de IU "expliquen por qué no introdujo en las bases de la bolsa su promesa electoral de puntuar el empadronamiento".