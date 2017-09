"Me gusta la belleza natural, todo el mundo tiene algo especial"

La benaventana María Mediavilla representará a Castilla y León en el concurso de Miss Universe Spain que se celebrará el 24 de septiembre en Málaga. Tras toda una vida dedicada al mundo de la moda y la belleza, Mediavilla sueña con llegar a ser una importante diseñadora y llevar su estilo personal a pasarelas como la de Victoria's Secret. La benaventana admite que la clave de su belleza es ser natural y uno mismo.

-¿Cómo recibió la noticia de que iba a representar a Castilla y León en el concurso nacional?

-Por teléfono. Me llamó la jefa de la agencia de modelos de CPI de León y me dijo que había ganado la selección online y que me iba para Málaga. Por aquel entonces me encontraba de viaje a Madrid y me puse muy contenta.

-¿Pensó alguna vez llegar hasta aquí?

-No. Nada más colgar el teléfono pensé que era todo un sueño poder entrar al concurso y la verdad es que no me imaginaba llegar tan lejos y representar a Castilla y León en Miss Universe Spain.

-¿Se encuentra nerviosa por lo que sucederá el día 24 en Málaga?

-Sí. Sin duda. Sobre todo por los preparativos, tanto a mí como a los míos nos importa que todo esté listo para el día de la gala, pero también para los días anteriores. Tengo muchos nervios con los preparativos y por iniciar esta nueva experiencia para mí.

-¿Durante cuánto tiempo se ha preparado para llegar hasta la gala?

- Durante poco tiempo, porque la noticia ha sido muy inesperada y todo ha sucedido muy rápido. Sí que es cierto que he trabajado duro en la agencia de modelos CPI de León, pero no exactamente con este objetivo en mente, aunque tengo que reconocer que era en el fondo todo un sueño para mí poder llegar a este concurso.

-¿Cuál fue su primer encuentro con el mundo de la moda y a qué edad?

?Siempre me ha gustado la moda, desde que era pequeña. Pero los encuentros que he tenido en el mundo de la moda de forma oficial han sido aquí en Benavente y ahora en León. Creo que hace aproximadamente un año participé en un desfile de vestidos de novia en el Parador, ese fue mi primer contacto oficial con este mundo. También fui ese mismo año 2016 dama de las fiestas, que también tiene algo que ver con esta área. En cuanto al desfile de novias tuve mucha suerte para entrar. Fue una peluquera conocida la que me llamó para peinarme y asistir y a partir de ese momento me enganché por ello. A partir de ese momento comencé a buscar agencias de moda en las que apuntarme y gracias a eso logré estar en la CPI de León. Sobre mi participación como dama de las fiestas de Benavente el pasado año diré que me apunté porque me llamaba la atención, pero no pensé salir elegida. Al final me llené de ilusión al salir elegida y poder vivir las fiestas de otra forma. Además fue un año de innovaciones, porque también mis trajes de carnaval fueron diferentes.

-Su barrio natal es Santa Clara, ubicado en Benavente, ¿cómo ha recibido la gente más cercana la noticia?

-Muy bien, se han volcado mucho para felicitarme. Pero no sólo en mi barrio, sino la gente de Benavente en general, porque muchos han publicado la noticia por las redes sociales y se ha extendido rápidamente, hasta el punto de que en todos estos sitios me están dando la enhorabuena. Se sienten orgullosos como yo, no solo porque represente a Benavente, sino porque también represento a Castilla y León en este concurso nacional.

-¿Considera que hay en esta zona gente destacada en el mundo de la moda y la belleza?

-Sí. Empezando por la diseñadora Loli Cubo, que realiza unos trajes diferentes para la zona y fuera de ella. Es un placer vestir en el concurso un modelo realizado por ella para la gala final del día 24 de septiembre. No sólo ella sino también otras tiendas de Benavente patrocinarán mis vestuarios durante el concurso. Además en León conozco a otros diseñadores importantes y está la agencia de modelos para la que trabajo. Entonces, podría decir que esta zona es provechosa para que en un futuro sea referente en el mundo de la moda. Y a mí me gustaría llevar a lo más alto mi tierra natal y la moda de Benavente lejos, allá a donde vaya.

-Existe una tendencia general a la victoria de las canarias, andaluzas y otras candidatas costeñas, ¿a qué cree que se debe?

-Quizá a que tienen cerca la playa y ellas pueden ofrecer una belleza diferente a la del resto de españolas, al broncearse más de una forma natural y tener unos rasgos distintos, aunque sí que ha habido varios casos diferentes y no todas las ganadoras del concurso han sido costeñas.

-Precisamente el ejemplo más cercano fue la ganadora del pasado año, la manchega Noelia Freire ¿romperá usted también la cadena de las mujeres de costa?

-Se intentará, por supuesto. Tengo que decir que la cosa está difícil porque ya he visto a algunas compañeras de otras comunidades por las redes sociales y son muy guapas y parecen muy simpáticas por sus comentarios. Pero por supuesto yo voy a intentar darlo todo y tengo la ilusión de ganar el concurso, lo que me coronaría como Miss Universe Spain 2017 para participar en el concurso a nivel mundial.

-Muchas personas piensan que la belleza que se presenta en este tipo de concursos no es real, usted aún tiene 19 años, ¿puede desmontar el mito?

-Claro que lo desmiento. No es cierto que no sea natural. Yo, por ejemplo, a mis 19 años no tengo ningún retoque y, lo que es más, apenas me maquillo para según qué eventos. Me gusta la belleza natural, siempre me ha gustado y lucharía por ella. Además yo soy de las que piensan que la belleza es subjetiva y que a mí me han elegido porque les gusta para este año mi tipo de belleza, pero hay muchos diferentes, pues todo el mundo tiene algo especial.

-¿Qué requisitos se les exigen a las candidatas a Miss Universe Spain?

-Muy pocos. Me atrevería a decir que sólo exigen altura. Por lo demás no han dado más requisitos, eso sí, nos han dado a todas las concursantes una lista de trajes y vestidos que debemos llevar durante los ocho días que dura el concurso y el especial de la gala final.

-Siempre ha dicho que está muy interesada en el mundo de la moda y la belleza, ¿ha seguido desde pequeña estos concursos?

-Sí. Siempre me han gustado los grandes desfiles de moda como los de Victoria's Secret o los de la Semana de la Moda de Paría. Me encanta desde el lado de una modelo, pero también me gusta la perspectiva de los diseñadores de moda, pues en el futuro quiero participar en ellos también como diseñadora.

-A su parecer, ¿han cambiado en algo desde esos años anteriores hasta la actualidad?

-Apenas nada. Lo cierto que no se decir si antes incorporaban esos días previos a la gala de actividades como las que vamos a hacer de montan en catamarán o asistir a cenas benéficas, pero por lo demás es todo igual. Sólo que cada año deciden buscar bellezas diferentes. Este año sí que hay mucha variedad de rasgos en las participantes.

-Una vez dentro, y muy cerca de la gala de coronación de Miss España 2017, ¿cómo ve al resto de sus compañeras de otras comunidades?

-La verdad que las veo muy guapas y además son simpáticas, por lo poco que las he podido conocer a través de las redes sociales. Pero la competencia va a ser dura.

-¿Puede desvelar algo sobre su rutina diaria para mantenerse en los estándares de Miss Universe Spain?

-La verdad es que no tengo secretos. Soy una chica bastante natural que casi no se arregla. Sólo me pongo vestidos en ocasiones espaciales y los demás días llevo vaqueros. Apenas me maquillo y en cuanto a alimentación me gusta cuidarme aunque de vez en cuanto me doy un capricho en el Burguer King de la ciudad.