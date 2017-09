Las matrículas escolares se acercan a las 1.700 este curso

Cuatro de los ocho colegios de Educación Infantil y Primaria de Benavente iniciaron ayer el periodo lectivo, marcado este año por un número similar de matrículas en general con cerca de 1.700 alumnos. Si bien es cierto que en algunos centros ha descendido la matrícula de Infantil, se ha visto incrementada en otros. Los colegios públicos El Pinar, Las Eras, Los Salados y el concertado San Vicente de Paúl estrenaron ayer el curso escolar con un total de 900 alumnos. El resto, ya lo hicieron el pasado viernes.

Un inicio de curso marcado, sin duda, por esa decisión de cambiar el calendario escolar, promovida en principio desde el Consejo Escolar Municipal, y cuya resolución no parece que haya agradado ni a los responsables de la propuesta, el Ayuntamiento de Benavente, ni a profesores que apostaron por el cambio.

Ayer lo explicaba el edil de Educación, Antonio Vega, quien señaló que "tengo la duda razonable de que haya estado clara cuál es la propuesta sobre la que se estaban pronunciando en los consejos escolares. La propuesta clara del Consejo Municipal era que los centros estuvieran cerrados jueves y viernes del Toro y así se trasladó al director provincial".

De modo que, con el objeto de poner fin a un problema general que existe en Benavente durante las Fiestas del Toro, que es el absentismo escolar que supera el 60% en los colegios de la ciudad, se propuso adelantar un día el inicio de curso y finalizar un día después para mantener cerrados los centros escolares jueves y viernes. Lo que se ha resuelto es diferente, porque los profesores de los centros a los que se les ha concedido el cambio del calendario escolar sí tendrán que acudir a clase en esas jornadas no lectivas.

Para Vega "el resultado es una solución parcial para un problema que es global como es el absentismo escolar. Tenemos que seguir trabajando en la adecuación del calendario escolar a las circunstancias de Benavente, en lo que tiene que ver con las fiestas locales. Esta no es una solución satisfactoria, que no quiere decir que no sea conforme a la ley", puntualizó.

En este sentido, en el próximo Consejo Escolar Municipal se abordará otro posible cambio en el calendario escolar que afecta a la Semana Santa. Los centros docentes pueden solicitar cambios en el calendario escolar, teniendo en cuenta su autonomía en lo relativo a la organización y distribución del tiempo escolar.

En la jornada de inicio de curso de ayer la "normalidad" ha imperado en todos los centros educativos. El colegio con la matrícula más numerosa de los que ayer iniciaron el curso es el de San Vicente de Paúl con unos 400 alumnos. Este colegio está profundizando en programas como el Plan Lingüístico del centro que pretende mejorar en habilidades comunicativas, apuesta por la Robótica y la metodología del trabajo cooperativo, así como el aprendizaje-servicio (APS) que realiza proyectos de repercusión directa con la vida en la ciudad. El colegio El Pinar, con 210 alumnos en Infantil y Primaria, apuesta por las nuevas tecnologías con la implantación de miniportátiles en 5º y 6º de Primaria. Mientras que el colegio de Las Eras, con una reconocida labor en iniciativas para el fomento de la lectura, continuará en la línea de años anteriores; y el colegio de Los Saldos, con 145 alumnos apuesta por fomentar entre sus alumnos el interés por las propuestas culturales de las artes.