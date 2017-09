"Maestro Lupi es ya una gran familia musical que valora la convivencia"

La música en todas las facetas de la vida. Esto es lo que pretende transmitir a la población la Banda de Música Maestro Lupi de Benavente, que acaba de abrir el plazo de inscripciones para el nuevo curso, hasta el próximo día 20. Su director, el gallego José López Cid, lleva 19 años al frente de esta "gran familia musical".

-¿Bajo qué coste económico pueden acceder los alumnos al nuevo curso?

-Para aquellos que además de estar en la escuela están en la banda, la inscripción en el curso musical es gratuita. En cambio, los alumnos que no quieran formar parte de la banda pero sí estar dentro de la escuela deberán pagar una cuota anual de 120 euros, con las correspondientes reducciones en casos especiales, como condición de familia numerosa, discapacidad o bajos recursos económicos. También existe la posibilidad de que la gente pague la matrícula a plazos.

-¿Cuántos alumnos forman esta "gran familia musical"?

-El año pasado había 151 alumnos en la escuela de música. Este año acabamos de abrir el plazo de matrícula y ya hay gente nueva apuntada, por lo que esperamos superar esa cifra este año, aunque aún no conocemos la lista final. En cuanto a la banda, tenemos apuntadas del pasado año 70 personas. Todavía no se conocen las variaciones en este ejercicio, pero si es necesario apuntar que lo que no suele variar mucho es la edad del alumnado, que es bastante joven, puesto que los más mayores tienen en torno a cuarenta años.

-¿Ha cambiado mucho esta plantilla a lo largo de los años?

-Sí. Había muy poca gente, pero con el paso de los años se fue aumentando la plantilla. En el primer concierto éramos unas 35 personas en la banda, que ya es interesante, pero ahora somos 70. En la escuela de música también se dio un notable aumento. Nos encontramos con la conclusión de que Maestro Lupi ha doblado su número de alumnos en veinte años, tanto en la escuela como en la banda, y esto es importante.

-¿Hay alguna novedad con respecto al programa de clases y conciertos este año?

-Sí. Siempre intentamos ofrecer proyectos nuevos. El año pasado nos centramos mucho en la técnica individual. También en clases magistrales de viento metal, viento madera, percusión y cuerda y trabajamos la respiración en una master class dirigida por el profesor del Conservatorio de Gijón David Muñoz. Este año seguiremos esta línea de trabajo, pero, además, tendremos la oportunidad de contar durante un fin de semana en marzo con la presencia de Jacob de Haan, uno de los compositores más conocidos a nivel mundial, de origen neerlandés. Y haremos un monográfico de él para el Teatro Reina Sofía.

-¿Cómo está ahora mismo la agenda de la banda?

-Muy apretado. El lunes y el martes haremos miniconciertos en tres colegios de Benavente, en Virgen de la Vega, en San Vicente de Paúl y en San Isidro. El día 16 tendremos el Concierto de Otoño en el Teatro Reina Sofía, que este año va dedicado a una selección de musicales y el 17 un concierto en Morales del Rey. El 23 tocaremos en una boda en Zamora, en un trabajo compartido con la coral La Turiela, de Faramontanos de Tábara.

-¿Qué planes tiene para Maestro Lupi de cara al futuro?

-Ahora está bien marcada la línea de trabajo. Hasta hace nada teníamos que movernos en un ámbito local y regional. Pero últimamente estamos saliendo a otros lugares a nivel nacional y participamos en concursos y en convivencia con otras bandas. No sería nada descabellado pensar en un viaje de la banda local fuera de España en un futuro. Hoy la banda ya es más conocida y cuenta con más medios tanto materiales como humanos.

-Este año la banda se promociona con el lema "Te damos alas para volar y motivos para quedarte", ¿qué significa?

-La banda ha sufrido una metamorfosis importante. Se hizo fuera de ella mucho trabajo humano. Recorrimos un montón de kilómetros juntos en los conciertos y la convivencia habitual hizo que empezásemos a valorar más las cuestiones humanas, siendo ya como una familia.