La falta de gerente de la IGP del pimiento impide el certificado de calidad del fruto

El pimiento morrón de la IGP Fresno-Benavente no contará este año con el certificado de calidad. Así lo ha confirmado el presidente del Consejo Regulador de la IGP, Ramón Bodega, de la localidad leonesa de Fresno de la Vega, quien asegura que "estamos en un momento de transición, no tenemos una dirección técnica porque el anterior responsable ha abandonado y no sabemos si la Junta de Castilla y León nos va a asignar una persona responsable". La falta de gerente es algo que se arrastra en este Consejo Regulador desde hace meses y no parece que vaya a tener una solución a corto plazo. Pero es que además los productores de la IGP de Benavente y comarca aseguran que no cuentan con información de cómo está funcionando el Consejo Regulador, por la falta de reuniones "desde hace tiempo". Algo que ha corroborado Bodega asegurando que "hace tiempo que no hablamos con los compañeros de Benavente. No nos reunimos".

Habitualmente estos productores comparten la dirección técnica con el Consejo Regulador de la IGP de la Alubia de León. "Dimitió el director gerente de la Alubia de León y a la persona que se le propuso en el cargo hace dos meses también dijo que se iba. Tenemos que esperar, es lo que hay. Nosotros no tenemos solvencia para pagar una dirección técnica, como Consejo Regulador tenemos poco medios. Tenemos que esperar a ver cómo se dirime esta situación, si la Junta no contribuye a mantener la dirección técnica, no podemos seguir adelante", añadió el presidente.

La actual situación que atraviesa el Consejo Regulador de la IGP del pimiento Fresno-Benavente pone en suspenso su continuidad, ya en entredicho por la tensión interna existente por su funcionamiento y que en la zona de Benavente ha llevado a los productores a asegurar que "estamos desamparados, no tenemos ningún tipo de ayuda por parte del Consejo Regulador, ni siquiera para la promoción del producto", explicó el presidente de la Asociación de la Huerta de los Valles de Benavente, Luis Alberto Gandarillas, quien asegura que al menos desde hace tres años no llega ayuda alguna para la celebración de la Feria del Pimiento, que sufragan los agricultores y horticultores de la asociación, con la colaboración del Ayuntamiento. "La asociación no puede hacer frente a todos los gastos que supone la organización de esta feria, o se toma alguna decisión económica o no vamos a poder continuar con este evento puesto que hay que pagar montaje, publicidad, limpieza y demás".

En este sentido, Bodega explicó que "tenemos los mismos productores de pimiento en el Consejo Regulador, pero este año la Feria no cuenta con el respaldo económico, como nunca se ha pagado la de Fresno. Los productores de Benavente tendrán que buscar las ayudas que puedan como los de Fresno". Y aseguró que hace quince días le han llegado las ayudas del año pasado de la Diputación. En cuanto tenga el expediente se harán los pagos".