La Agencia SEPIE concede a Los Sauces 14.000 euros para el programa Erasmus+

La Agencia SEPIE (Servicio Español para la internacionalización de la Educación) ha concedido al IES Los Sauces de Benavente el programa Erasmus+ y una subvención de 14.000 euros procedente de los Fondos Sociales Europeos para el desarrollo del proyecto presentado por el centro docente benaventano.

Los Sauces darán continuidad con este proyecto al proceso formativo del profesorado dentro de la dimensión internacional que viene desarrollando, según ha informado su dirección.

Los Sauces tienen actualmente cinco profesores realizando formación en Sensimbra (Portugal) con dos profesoras que participan en el curso de formación Stimulating Creativity and innovation in the classroom/ mobile devises in education), concretamente en Sensimbra con dos profesoras; en Bruselas ( Bélgica), con un profesor que participa en formación sobre Future Classroom Lab; y Cádiz, con dos profesores que están asistiendo al curso formativo Educar en clave de interculturalidad.

El resto de profesores, realizará las movilidades de formación a lo largo del verano en Finlandia, Portugal e Irlanda.

El proyecto de Los Sauces viene a dar continuidad y mejora a la línea de trabajo dentro del Plan de internacionalización y Proyecto lingüístico de Centro. Por ello ha demandado formación y aprendizaje de buenas practicas, de nuevas herramientas y recursos TIC innovadores, así como metodologías activas, colaborativas e inclusivas en todas las dimensiones sociales. Todo ello ligado a nuevos espacios y recursos que se hacen necesarios en el proyecto presentado, según explica el documento presentado por los Sauces.