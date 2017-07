"Las visiones localistas y con intereses partidarios son de un pueblerino total"

-Usted es conocedor de estudios de viabilidad recientes en distintos puntos del país. ¿Poseen algún denominador común que haga prever por qué modelo debería apostar Benavente?

-Es lo que he dicho hasta ahora. ¿Qué tiene que ver Benavente con Salamanca, Salamanca con Gijón, y Gijón con Zaragoza? Cada uno tiene un ámbito de influencia geográfico de transporte, de tipología de empresas productoras, importadoras, exportadoras, de población, de consumo? Y eso es lo que hay que analizar en concreto para poder decir, mira el modelo de Benavente es este. Los usuarios de Benavente, los potenciales clientes, son estos; la tipología de parcela es esta; las necesidades de viarios y de infraestructuras son estos; los precios a los que se puede comercializar y tener éxito, son estos; la captación de potenciales inversores para este proyecto, son uno, dos, tres o los que sean. Tiene que ser un traje a la medida, no puede ser un pret a porter. Me cojo un estudio y corta y pega. No, no, no. Hay que hacer un trabajo muy pegado a la realidad de cada una de las actuaciones para saber las debilidades que tiene Benavente frente a otros proyectos.

-¿Cuál podría ser un ejemplo que ilustrara esta posición?

-¿Por qué está Mercadona en Villadangos del Páramo y no en Benavente o en Villabrázaro? Yo conocí ese proceso, y al margen de los análisis políticos que yo me los tomo con muchísima reserva, fue un proceso en el que las decisiones se tomaron, primero por la disponibilidad de suelo; segundo por la disponibilidad de mano de obra; tercero, por los compromisos municipales; cuarto por el planing para la implantación? Mercadona no pensó siempre en Villadangos pero otra oferta era Villabrázaro con un polígono que no se adaptaba y no contaba con las infraestructuras adecuadas y estaba fuera del mundo. Hay toda una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Analizando estos cuatro elementos es como se determina qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y en qué condiciones.

-¿Qué se puede hacer en todo caso, aparte del estudio de viabilidad cuya contratación ya está en marcha, para seguir esta senda que usted recomienda?

-Hay una idea que es clara y es que Benavente de entrada es la puerta del noroeste ibérico. Esto a qué nos conduce. Qué superficie es necesaria para ampliar el Centro de Transportes de Benavente 20 hectáreas o 200 hectáreas. De qué tipología de empresas estamos hablando, de grandes retailers o empresas de paquetería. En estos momentos hay en el mercado y se están moviendo dos o tres grandes players, que quieren jugar a hacer unas implantaciones potentes. ¿Estará Benavente preparado para responder o no? Hoy no. Con el proyecto que tiene del "Benavente III", no. Qué más se puede decir. Con estas necesidades hay que ver que se puede ser necesario reformar en el "Benavente III" para adaptarlo a un urbanismo moderno.

-¿El tiempo también influye?

-Esto cuesta un año, sí, pero durante ese año se puede simultanear la comercialización, la difusión del proyecto de Benavente. Puede ser la ubicación prevista u otras ubicaciones. Porque, como en todos los sitios, cuando hay suelo calificado hay unos intereses de propietarios que afloran ? El estudio debería determinar también todo esto y trato de ser absolutamente claro.

-Desde su conocimiento del sector, cómo se vence la resistencia política a estudios de viabilidad como el que usted ha recomendado en Benavente y apuesta por los modelos del siglo XX.

-A mí me ha tocado gestionar con ayuntamientos de todo signo político, con mayoría absolutas de todos los partidos y gobiernos de coalición. El análisis debe abordar si es bueno o es malo para el municipio el que se haga una implantación de ámbito logístico moderno avalado por quién tiene el contacto y las relaciones con los grandes players, con los grandes operadores, y no con alguien que cogió un papel y escribió no sé qué. Hay que mirar con una visión indudablemente de interés local, pero sobre todo con un enfoque global. Hay que estar en el mundo y sobre todo en la Comunidad Autónoma.

-¿Por qué en la Comunidad Autónoma?

-Porque la Junta apoya la redacción de un estudio de viabilidad concreto, porque está en el mundo y sabe lo que es esto. Las visiones localistas, ycon intereses partidarios y personalistas, y sobre todo "porque si lo hace fulanito está bien y si lo hace menganito está mal", eso es con todos mis respetos de un pueblerino total. Es de una cortedad de miras que va con orejeras y con una venda en los ojos. No hay otra razón, o no quiero pensar que haya otras razones de tipo económico o similares. Yo me he encontrado con políticos de todo tipo que mantienen unas posiciones y al final actúan ante lo que dice un estudio sobre lo que es demostrable, sobre lo que dicen los operadores, las empresas, los expertos en el mundo transporte y logística y no el poner el dedo y a ver por dónde sopla el aire.